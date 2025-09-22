晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

工研院院士呼籲鎖定AI無人載具 三路並進朝國家級計劃發展

2025/09/22 10:50

工研院院士呼籲鎖定AI無人載具，三路並進朝國家級計劃發展。（工研院提供）工研院院士呼籲鎖定AI無人載具，三路並進朝國家級計劃發展。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院日前舉辦第14屆院士會議，會中針對臺灣深耕AI無人載具產業的相關議題進行討論，院士們認為，AI無人載具是臺灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮，應聚焦領域及技術、布局生態系方向、發展基礎建設等三大策略，全力發展AI無人載具的人才、全齡教育與基礎建設，建立朝國家級計劃發展，積極行動，壯大臺灣AI無人載具生態系及國際市場定位，帶動產業轉型升級。

院士建議三大策之一是聚焦領域及技術，因臺灣市場規模有限，應聚焦具發展基礎的無人載具公司，鎖定製造、照護等領域跨國合作、跨域橫向整合產業；二是布局生態系方向，應建立國家級計劃，制訂AI、通訊等國家級標準，甚至透過投資或收購國外公司帶動創新生態系統；第三是發展基礎建設，全力發展AI無人載具的人才、教育與基礎建設，如加強全齡教育與訓練、提升能源韌性等。盼藉此三大策略積極行動，壯大臺灣AI無人載具生態系及國際市場定位，帶動產業轉型升級。

工研院院士會議今年主題為「佈局臺灣AI無人載具生態系」，對於臺灣在全球AI無人載具的定位，以及加速產業化、支持生態系方法，工研院院士建議，第一、推動AI無人載具應聚焦的領域、關鍵技術與系統。臺灣擅長於系統整合與場域應用的能力，建議由工研院進行全球市場調查，針對無人機、服務型機器人、水下載具等，並延伸至智慧製造、醫療照護、巡檢等領域應用，在國內先行推動，鎖定控制系統設計與整合，從全球性的商業用途加速發展，建議由工研院橫向主導整合，投入材料、設備及跨領域的介接。例如在醫療領域由工研院攜手醫院、產業共同研發系統化的AI載具投入國內市場，再延伸到海外市場。另也聚焦在具發展基礎的無人載具公司，研議結合全球資源、跨國合作，以加速發展。

第二、布局臺灣AI無人載具創新生態系統的策略方向。發展AI無人載具應建立跨部會的國家級計劃，例如以10年為期，規劃短中長期無人載具發展藍圖，並制訂AI、通訊等國家級標準。院士們認為，AI生態系發展關鍵在於導入AI代理人（AI Agent），協助優化現場環境，提升應用效率，讓農場、醫院或工廠的運作更智慧化。臺灣傳統的強項在供應鏈，建議臺灣可延伸至系統整合與規格制定，透過國家主權基金，用創投的概念投資或收購國外有能力開規格的公司，進而帶動國內產業的發展。同時，因應各國積極建立自主供應鏈，臺灣應致力建立世界對臺灣供應鏈的信任，加強國內生態系與國際整合，由工研院擔任領頭羊的整合角色，橫向串連各部會與產業，協助臺灣產業快速導入AI無人載具，並讓落地成果成為外銷的新動能。

第三、發展AI無人載具的人才、教育與基礎建設。由於AI及產業的發展需要多元化人才，院士們建議加強全齡教育（涵蓋K-12，幼兒園至高中12年級）與訓練，並應用AI強化相關技術人才的培育，達到賦能與人才效率提升。同時，評估產業與AI發展所需的算力，與提供長期穩定多元韌性的電力，並再檢視國內再生能源的策略是否需要調整，以及如何利用智慧微電網結合感測器，提高能源使用效率。

此外，院士們認為，規劃國家級計劃時，初期需兼顧可快速應用於商業製造、帶來即時效益項目，以及自主推理、著重與世界先進國家競爭，應用於自駕車與智慧機械等先進項目。由於AI可加速材料的研發進程，院士也提醒，臺灣應積極推動AI與材料科學結合，讓創新材料成為勝出無人載具市場的關鍵。

在建構生態系方面，院士們認為，必須從任務需求出發，建立資料空間與數位分身，完善功能安全與資安框架，並提供中小企業快速導入機制。臺灣醫療產業的市場與需求大，有機會作為AI無人載具的市場切入點之一，而臺灣新創力量需要天使資金導引，也需要資本市場鼓勵機制，以及工研院帶頭協助。另外，建議工研院應成立專責團隊，協助隱形冠軍轉型，並由工研院帶頭串聯大學與企業，共同建立AI資料庫與研發平台，推動AI無人載具真正落地並走向國際。

工研院院士會議的由施振榮擔任，參與會議包括林耕華、林本堅、史欽泰、王康隆、張有德、楊育民、楊振通、劉德音、林憲銘、蕭慈飛、海英俊、李謀偉、劉克振、吳明賢、陳適安、童子賢、米玉傑、余俊彥、蔡長海、羅唯仁、倪衍玄。工研院董事長吳政忠、院長劉文雄也出席與會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財