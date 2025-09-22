HBM3E終於獲輝達認證 三星股價站上1年多來高點

三星HBM3E晶片終於獲得輝達認證，帶動股價攀升至1年多高點。（彭博資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕近日韓媒報導指出，南韓晶片大廠三星（Samsung）的高頻寬記憶體晶片HBM3E終於獲得AI巨頭輝達（NVIDIA）的認證，這一消息帶動三星股價走勢，今（22）日早盤漲逾5％，股價攀升至1年多高點。

綜合外媒報導，多家韓媒報導稱，三星12層HBM3E產品，在晶片完成研發約18個月後，最近終於通過了輝達的測試。針對報導，三星代表則拒絕置評。

獲得輝達認證的消息，帶動三星今日開出紅盤，漲幅一度達5.3％，達到2024年8月以來最高。由於市場預期AI需求將導致記憶體晶片明年面臨供應短缺，三星本月股價漲近20％。

隨著三星通過輝達認證，這家晶片大廠將成為繼SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）之後，第3家向輝達供應HBM3E產品的公司。

知情人士透露，三星供應的晶片數量預計不會太多，因為還有另外兩家公司的競爭，但對於三星而言，供貨給輝達的重點不在於收入，不如說是為了「自尊」，獲得輝達認證代表三星的技術重回正軌。

