晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

HBM3E終於獲輝達認證 三星股價站上1年多來高點

2025/09/22 11:19

HBM3E終於獲輝達認證 三星股價站上1年多來高點三星HBM3E晶片終於獲得輝達認證，帶動股價攀升至1年多高點。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日韓媒報導指出，南韓晶片大廠三星（Samsung）的高頻寬記憶體晶片HBM3E終於獲得AI巨頭輝達（NVIDIA）的認證，這一消息帶動三星股價走勢，今（22）日早盤漲逾5％，股價攀升至1年多高點。

綜合外媒報導，多家韓媒報導稱，三星12層HBM3E產品，在晶片完成研發約18個月後，最近終於通過了輝達的測試。針對報導，三星代表則拒絕置評。

獲得輝達認證的消息，帶動三星今日開出紅盤，漲幅一度達5.3％，達到2024年8月以來最高。由於市場預期AI需求將導致記憶體晶片明年面臨供應短缺，三星本月股價漲近20％。

隨著三星通過輝達認證，這家晶片大廠將成為繼SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）之後，第3家向輝達供應HBM3E產品的公司。

知情人士透露，三星供應的晶片數量預計不會太多，因為還有另外兩家公司的競爭，但對於三星而言，供貨給輝達的重點不在於收入，不如說是為了「自尊」，獲得輝達認證代表三星的技術重回正軌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財