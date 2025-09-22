晴時多雲

焦點股》神達：AI伺服器業務暢旺 帶量走高

2025/09/22 09:44

神達未來幾個月至數年間將受惠於AI伺服器與雲端資料中心需求的快速成長。（資料照）神達未來幾個月至數年間將受惠於AI伺服器與雲端資料中心需求的快速成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達（3706）營運展望持續正向，未來幾個月至數年間將受惠於AI伺服器與雲端資料中心需求的快速成長，激勵買盤士氣，帶動神達今日盤中股價帶量走高，截至上午9時28分暫報87.8元，漲幅4.52%，成交量2萬0948張。

法人指出，神達憑藉研發實力與全球客戶滲透度，雖然8月營收略低於預期，但隨著高階產品比重增加及產能擴張，營收可望回升。美國主要客戶上調年度資本支出，顯示對AI基礎設施投資的強烈承諾，也將帶動神達訂單表現。

神達持續積極布局高階伺服器及網路機架，並持續推動產品多元化策略，以強化市場競爭力。法人看好其在二線雲端服務供應商的客製化需求中具備優勢，將有助於自有品牌伺服器在全球市場占有一席之地。

此外，由於AI技術普及帶動相關硬體需求成長，神達具備在全球快速變化的科技環境中保持競爭力的條件，計畫透過提升產品附加價值、深化客戶關係來優化毛利結構，同時支撐資本支出擴張，以持續擴大產品線與客戶基礎。

