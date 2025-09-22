晴時多雲

年輕人如何在工作、生活取得成功？8名金融大亨這樣建議

2025/09/22 12:52

年輕人應如何在工作、生活取得成功，8名金融大亨提到保持熱情、自律和負責任等特質。（美聯社資料照）年輕人應如何在工作、生活取得成功，8名金融大亨提到保持熱情、自律和負責任等特質。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在外國戰爭、政治分歧、負擔能力危機以及AI取代人力的情況下，許多年輕人擔心他們永遠無法擁有他們理想的職業或生活。《商業內幕》訪問了8名金融大亨，詢問如何取得成功的建議，包括保持熱情、自律和負責任等都是這些金融大亨所提到年輕人應該擁有的特質。

億萬富翁、避險基金公司歐米茄顧問（Omega Advisors）創辦人庫柏曼（Leon Cooperman）表示，「熱情」是擁有長期、成功職涯的一大動力。庫柏曼指出，應該要熱愛自己所做的事情，要買懷熱情地去追求他，庫柏曼也補充，他曾在高盛（Goldman Sachs）任職長達25年，而那些日子裡從未感覺到自己在工作。

曾出演實境節目《創業鯊魚幫》（Shark Tank）的投資人奧利里（Kevin O'Leary）稱，年輕人應該要縮小注意力範圍，學會傾聽並盡早開始投資。奧利里表示，年輕員工應該選擇每天需要完成的3件最重要的事，不讓任何其他事情分散注意力，這樣做會讓你成為一名「非常有價值的員工」。

奧利里也提到，企業家經常說太多，而不會傾聽，在這樣的情況下，員工必須學會閉嘴。並補充，傾聽是一種「超能力」，可以讓人預見問題並解決問題。奧利里也呼籲年輕人將儲蓄投資於平衡的投資組合，從20多歲開始投資，到65歲退休，如果這樣歷史性的報酬率持續下去，他們的銀行帳戶將有數百萬美元。

曾在美國前總統福特（Gerald Ford）任內擔任顧問的Wealthfront投資長馬凱爾（Burton Malkiel）表示，在進入職場時，年輕人應該「靈活變通」，並意識到自己很可能會改變主意。馬凱爾建議年輕人「不要錯過任何機會」，意外的彎路可能會讓生活「更加豐富」。

Ariel Investments創辦人羅傑斯（John Rogers）認為，年輕人應該要圍繞自己喜歡閱讀、研究和思考的領域來開啟職涯。羅傑斯表示，大學生和研究生應該要培養他們的人際關係，遇到真正聰明、體貼、有道德、誠實的人時，要保持好關係，以利自己未來的職業生活。羅傑斯強調，擁有值得信賴顧問的價值。

知名房地產投資人格林（Jeff Greene）表示，最重要的是熱愛自己所做的事，追隨自己的熱情。格林補充，如果一個人在生活中找到了自己擅長的事情，並且喜歡他，那麼就會想要繼續做下去，而且會想做得更好，堅持做自己喜歡的事代表「你會更願意投入額外的精力」。

資產管理公司Gerber Kawasaki執行長格伯（Ross Gerber）指出，每一代年輕人都面臨挑戰。對於現在的年輕人來說，在網路上開啟生意的成本低廉且相對容易，這波AI熱潮也創造了大量的就業機會。格柏認為，對於年輕人而言，這是一個極其豐裕、有利的時機，大學生只要學習一些技能，努力工作個幾年，就能賺到六位數的薪水。

Calamos Investments創辦人卡拉莫斯（John Calamos）表示，年輕人不應該期待成功唾手可得，現在重要的不是政府會給你什麼，而是你能做什麼。卡拉莫斯補充，富有創造力、決心和設定目標是成就偉大事業的關鍵。

《黑天鵝效應》作者、紐約大學教授塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）則建議年輕人可以多開發AI難以取代的基本技能，例如園藝、護理、烹飪、水電和砌磚等技能。塔雷伯提到，「自律」是很重要的一點，應堅持自己所承諾的事，並以最好的方式完成。

塔雷伯也補充，「成功」是在照鏡子時不會對自己感到羞愧，這不僅僅侷限在財富、事業方面，同時也涵蓋了道德、家庭、社區以及為他人提供價值等。

