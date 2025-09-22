晴時多雲

保健品、按摩椅皆上榜！退休族消費哲學 「6不買清單」1次看

2025/09/22 11:17

退休族生活減法哲學，「6不買清單」保健品、按摩椅等皆上榜。（資料照，示意圖）退休族生活減法哲學，「6不買清單」保健品、按摩椅等皆上榜。（資料照，示意圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對長壽時代，不少長者開始重新思考退休生活的消費方式，1名53歲的退休族「太陽花」在小紅書分享自己總結的「6不買清單」，強調少買保健品、按摩椅、股票等，多存錢，經由減法哲學，不僅讓錢花在真正需要的地方，且讓日子過的更踏實自在。

世界日報報導，這名網友表示，少買東西、多存錢，不僅讓生活變得更簡單，且精簡物品能省下金錢與空間，也讓心境更平和。

至於退休生活減法哲學的「6不買清單」依序為：

第1：不買用不上的大件物品

像跑步機、按摩椅等，雖然看似實用，但往往佔地大，且難以長久堅持使用，最後淪為閒置。與其購買昂貴器材，不如選擇在社區運動設施或公園鍛煉，更能促進持續運動。

第2：不買各類保健品

過去常有人推薦進口保健食品或口服液，但他認為最好的「保健品」其實是均衡飲食與規律作息。早晚三餐搭配新鮮蔬果、堅持鍛煉、睡眠充足，比花錢購買昂貴產品更有益健康。他舉例指出，小區內天天跳廣場舞的老人，健康狀況往往優於依賴保健品的人。

第3：不買超需求的衣物

退休後不再需要頻繁添購新裝，他僅在運動時增添運動服，其餘靠過去積累的衣物就足夠。他認為「夠用就好」，比盲目追求時尚更實際。

第4：不買股票、不可靠的理財產品

退休金是養老本錢，應選擇定期存款或國債等穩健工具，而非追求高風險回報。他直言，平安比高收益更重要，「錢穩穩在手裡，晚上才能睡得踏實」。

第5：不買功能重複的物品

廚房小工具琳瑯滿目，但一把多功能切菜器足以應付日常，不必為削蒜器、切絲器等重複工具買單。他也舉例，煮蛋器並非必需品，用手機計時即可解決。

第6：不買多餘的話費套餐

退休後，他將原本月租59元人民幣（約新台幣251元）的電話費降至最低檔8元人民幣（約新台幣34元）套餐，只保留接聽功能，1年省下數百元人民幣。他認為簡化通訊支出，不僅實用，還能避免浪費。

