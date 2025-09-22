晴時多雲

台股收盤》台積電飆1295元、指數登25880點 雙雙再創收盤新高

2025/09/22 13:47

台積電飆1295元、指數登25880點，雙雙再創收盤新高。（資料照）台積電飆1295元、指數登25880點，雙雙再創收盤新高。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股上週五僅費半收黑，其餘皆收紅，而台積電ADR（TSM）跌1.41％，然週一台股在台積電開盤在上漲激勵，指數開盤漲21.23點，在華邦電、南亞科、英業達、台光電等電子股也全面走揚下，指數開高走高，漲146點，不過，受聯發科、力旺等高價股，及航運、水泥、鋼鐵等傳產走跌拖累，指數漲勢收斂，早盤指數在25700點上下震盪，不過，11點過後，台積電在買盤進場點火，股價登1295元新天價，帶動指數一度來到25887點再新天價，尾盤在聯電、力積電等權值股調節下，指數漲302.23點，收25880.6點，雖未收在今高，但台積電與指數收盤雙雙再刷新天價，成交量為4697億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲30元，收1295元，成交額369.48億元，排名第1；國巨*漲5元，收178.5元，成交額229.16億元，排名第2；南亞科漲1.6元，收80.8元，成交額171.33億元，排名第3；聯鈞漲10元，收258.5元，成交額168.76億元，排名第4；金居漲18元，收248.5元，成交額148.1億元，排名第5。

華邦電漲0.75元，收34.25元，成交額129.05億元，排名第6；台達電漲19元，收907元，成交額128.47億元，排名第7；華星光漲19.5元，收230元，成交額121.34億元，排名第8；聯發科跌35元，收1405元，成交額120.92億元，排名第9；南電漲15.5元，收235.5元，成交額119.46億元，排名第10。

