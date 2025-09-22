晴時多雲

巴菲特投資比亞迪是大贏家 ! 中媒揭17年套利超過80億港元

2025/09/22 09:49

中媒估計，巴菲特投資比亞迪17年，累計套利至少80億港元。（美聯社）中媒估計，巴菲特投資比亞迪17年，累計套利至少80億港元。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特掌控的波克夏 （BRK.A-US） ，已完全退出在比亞迪 （002594-CN） 的投資，而巴菲特持有比亞迪股票的這些年，比亞迪股價暴漲約3890%。

根據《第一財經》報導，從2008年9月至2025年9月，巴菲特累計減持比亞迪H股至少16次，累計套利至少80.71億港元（約新台幣314.6億元）。

據報導，2008年9月26日，在巴菲特已故老戰友孟格（Charlie Munger）積極推動下，巴菲特通過波克夏旗下中美能源公司，以每股8港元的價格認購2.25億股比亞迪H股股份，約佔比亞迪配售後10%股份，交易總金額約18億港元（約新台幣70.15億元）。

但過去幾年，市場每隔一段時間就會關注，巴菲特是否賣掉比亞迪持股，畢竟這對波克夏來說，也是一筆投資鉅款。對此，外媒先前報導，巴菲特曾表示，他出售持股的原因只有兩個，包括經濟風險發生了變化或市場出現了更好的機會。

專家指出，自2022年底以來，波克夏已將所持有的比亞迪持股削減過半。但對於巴菲特拋售的時機點，正是比亞迪全速發展時期，且成長速度超過汽車歷史上任何其他汽車製造商。

自2020年以來，比亞迪的交付量增加了10倍，從每年40萬輛增加到400多萬輛。更令人震驚的是，比亞迪的銷量在2018年至2020年期間連續3年下滑。但現在，比亞迪突然就超過了福特、本田或日產。

截至目前，全球市值最高的汽車製造商依序為特斯拉1.34兆美元（約新台幣40.59兆元），豐田46.51兆日圓（約新台幣9.50兆元）、比亞迪約9750.62億元人民幣（約新台幣4.15兆元），特斯拉市值遠超豐田、比亞迪。

分析師指出，比亞迪穩居全球電動車品牌市值前三名，顯示出中國車廠在全球資本市場的崛起。據美國《CNBC》周日（21 日）報導，波克夏發言人證實，比亞迪股份確實已全數賣掉比亞迪股份，對於巴菲特清倉一事，波克夏發言人證實，比亞迪股份確實已全數賣掉比亞迪股份。

