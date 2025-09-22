晴時多雲

擁有1000萬存款！男子60歲爽退 因犯下「致命錯誤」重新當打工仔

2025/09/22 15:11

擁有1000萬存款，日1名男子，在60歲爽退，因犯下「致命錯誤」重新當打工仔。（示意圖，彭博）擁有1000萬存款，日1名男子，在60歲爽退，因犯下「致命錯誤」重新當打工仔。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休金加上存款達5000萬日圓（約新台幣1000萬元）的金田義雄（化名），自認此金額夠夫妻過舒適退休生活，加上自尊心不允許他以合約工身份繼續再就業，因此在60歲法定年齡毅然決然的退休，然而某日當他對妻子佐藤子（化名）談起出口旅行等計畫時，卻直接惹毛兼職妻子，妻子直言，若老舊房子要修繕、父母親與我們4人都需進養老院，你以為5000萬日圓真夠嗎？這突如其來的談話，不僅讓義雄啞口無言，最後考量到未來的風險，他決定重新做兼職工作，稍微延長一下資產的壽命。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一直以來，都很努力工作的義雄，想到退休金有2300萬日圓（約新台幣460萬元），加上妻子管理的存款，他的存款總額應超過5000萬日圓，於是在60歲法定退休年齡時，他毅然決然的退休。

在退休時，公司也提出了再就業的方案，然而，他的自尊心不允許他以合約工的身份接受減薪，並被以前的下屬指手畫腳，堅信這一點的義雄決定體面地離開公司。

支撐他堅定決定的，是他那5000萬日圓綽綽有餘的存款。退休後，他開始了輕鬆的生活。

然而妻子佐藤子仍然每週打工4天，看起來很忙碌。 「我以為辭職之後，我們兩個就能好好過日子了……」 義雄的計劃泡湯了，他有點沮喪。

後來，他得知妻子暑假大概有１週左右不用打工，於是提議：「不如我們兩個去輕鬆的旅行吧？」 隨後，他開始暢談自己理想中悠閒自在的生活。自從辭職之後，兩人就沒再談過安定下來、規劃退休生活的事，義雄覺得這倒是個好機會。

「要不，休幾個月假，去國外旅行？」 「或許搬到鄉下也不錯。」 然而，旁邊聽著的佐藤子很快就變得陰沉起來。然後，她像是打斷了吉雄似的脫口而出：「喂，你，你是認真的嗎？你哪來的那麼多錢？」這突如其來的回答讓吉雄大吃一驚。

見丈夫抗議要反駁回，佐藤子繼續說，「你以為5000萬日圓夠用？」我們房子都30年了，外牆刷漆、屋頂、管道……都還好，然日後若要修繕的話，得花幾百萬日圓，還有，養老院怎麼辦？萬一我們4個人（父母親）都得進養老院怎麼辦？你覺得父母能負擔得起嗎？ 說不定我們得自己掏腰包。妻子的一番話，讓他啞口無言。

對於金田夫妻對退休儲蓄的認知出現分歧，專家表示，以人均壽命100歲的時代，義雄5000萬日圓存款，若要過著舒適的生活，到其86歲時，存款就用完後，而這生活是沒有考慮任何“意外開支”，正如佐藤子所擔心的那樣，比如護理費用、房屋裝修、汽車更換以及子女和孫子女的扶養費等。

因此，建議在退休前，夫妻雙方應就管理日常財務，並為未來的風險做好準備達成共識，而第1步是「對話」。事實上，義雄的妻子佐藤子一直對他心懷怨恨，因為他在退休後沒有經過太多商量就決定辭職，因此，當丈夫漫不經心地談論著未來時，她終於對丈夫失去了耐心。

而義雄對於妻子的生氣，感到丟臉，且覺得她說的對，所以，他決定重新回到職場兼職，稍微延長一下資產的壽命。

