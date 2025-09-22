晴時多雲

快學起來！擺脫月光族的5個「神奇省錢」方法

2025/09/22 09:15

理財達人表示，透過了賣掉你不需要的東西等5個「神奇省錢」方法，不僅有了存款，也徹底改變了人生。（資料照）理財達人表示，透過了賣掉你不需要的東西等5個「神奇省錢」方法，不僅有了存款，也徹底改變了人生。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在萬物皆漲，唯獨薪水不漲的年代，要如何才能擺脫月光族窘境呢？日本省錢、理財專家美咲（Misaki）表示，曾因揮霍無度，不知不覺就過上沒錢的生活，在意識到不能再這樣下去了，於是開始一點一點地存錢，而過去6年間，她透過了賣掉你不需要的東西等5個「神奇省錢」方法，不僅有了存款，也徹底改變了人生。

根據日媒報導，美咲表示，自己是3個孩子的媽，生活並不富裕，但過去因為在飲食和休閒上花費太多，不知不覺就過上了沒錢的生活，為改變生活，他發現了5種神奇省錢的方法，讓他不知不覺的擺脫了月光族。

美咲根據自己的經驗，介紹5種任何人都可以立即開始，而且非常有效的「神奇省錢方法」。

1. 賣掉你不需要的東西

只要清理家裡閒置的物品，就能賺點外快。我把讀完的書、孩子的玩具和遊戲在跳蚤市場應用和二手商店裡出售，然後用這些錢來購買下１件東西。我不僅賺了更多錢，而且房子也變得更整潔有序了，所以我覺得這是１個省錢的好方法，一舉兩得。

2. 付款前檢查優惠券

有時，只要在收銀台排隊前查看優惠券，就能以更低的價格買到相同的商品。如果你安裝了常去商店或 SmartNews 的應用程序，就能輕鬆查看優惠券，這很棒。這些加起來就能省不少錢。

3. 重新評估你的智慧型手機帳單

你可以透過更換低成本的SIM卡或定期查看你的智慧型手機套餐來大幅降低每月的固定費用。我家在查看了智慧型手機帳單後，每個月的通訊費用就減少了1萬多日圓（約新台幣2000元）。

4. 制定家庭預算

自從開始記家庭帳本以來，錢的流向一目了然，也更容易發現哪裡浪費了。雖然需要付出一些努力，但效果遠遠超乎預期。我覺得有了這本家庭帳本，家裡的浪費性支出大幅減少了。

5. 確定預算

一旦你開始記家庭帳本並減少浪費，下一步就是製定預算。設定1個可以輕鬆實現的預算目標，增強了我省錢的動力。簡單介紹一下我們每個月的預算：食物支出4萬日圓（約新台幣8000元），娛樂支出3萬日圓（約新台幣6000元），生活必需品支出1萬日圓（約新台幣2000元）。

