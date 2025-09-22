晴時多雲

川普：拉克蘭、艾里森、戴爾將參與TikTok協議

2025/09/22 01:45

〔中央社〕美國總統川普今天表示，福斯公司執行長拉克蘭、甲骨文共同創辦人艾里森，以及戴爾科技執行長戴爾將以美國投資者身分，參與讓熱門短影音平台TikTok持續在美國營運的協議。

路透社報導，川普表示，美中雙方就TikTok美國資產必須從中國的字節跳動轉移至美國業主的相關協議，已取得進展。

福斯公司（Fox Corp.）執行長拉克蘭（Lachlan Murdoch），近期在與家族成員就纏訟多年的繼承官司達成協議後，鞏固旗下包括福斯新聞（Fox News）、華爾街日報（Wall Street Journal）在內媒體帝國的長期掌控權。

川普表示，94歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）也可能參與相關交易。

甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison），同時也是主要共和黨金主，一向被視為與潛在的TikTok交易有關聯。戴爾（Michael Dell）則是戴爾科技（Dell Technologies）執行長。

川普接受福斯新聞（Fox News）節目「星期日簡報」（The Sunday Briefing）訪問時，讚揚這幾位業界領袖是「美國的愛國者」，同時也是一群傑出人士。

川普說：「我認為他們會做得非常好。」川普稱TikTok有助於提升他在2024年總統大選年輕選民中的支持度。

前總統拜登政府時期，美國會通過立法，要求中國的字節跳動出售TikTok在美業務，否則將面臨禁用命令。TikTok在美用戶高達1億7千萬人。

川普上任後多次延後實施禁令，並將TikTok相關協商，納入與中國展開廣泛經濟談判的一部分。（編譯：劉淑琴）1140922

