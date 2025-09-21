巴菲特清空比亞迪持股 美媒稱「這原因」難以置信的決定

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威已完全出清比亞迪極其有利可圖的股權投資。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司已完全出清對中國電動車製造商比亞迪「極其有利可圖」的股權投資。CNBC報導指出，這真是一個令人「難以置信的決定」，在波克夏持有比亞迪股票的這些年裡，其股價上漲了約3890%。

2022年8月，波克夏開始減持在2008年以2.3億美元買進的2.25億股股票 。此前，該部位的價值在當年第2季上漲了 41%，達到90億美元。

截至去年6月， 波克夏已出售了近76%的股份，佔比亞迪流通股數的近5%。透過跌破該賣股水平，波克夏不再需要根據香港交易所的規則披露後續銷售情況，據CNBC所知，該公司擁有5400萬股股票。

一位《巴菲特觀察》的讀者指出， 持有這些股份的子公司波克夏海瑟威能源公司的第1季財務報告 顯示，截至3 月31日，這筆投資的價值為零。

波克夏發言人證實，比亞迪股份確實已全部售出。

17年前，在波克夏董事大老查理·芒格的敦促下，波克夏進行了首次收購。在2009年的年度股東大會上，他告訴股東，儘管看起來「華倫（巴菲特）和我都瘋了」，但他認為該公司及其首席執行長王傳福是一個奇蹟。

巴菲特尚未詳細解釋波克夏開始出售股份的原因，但在2023年， 他告訴CNBC的貝基·奎克 （Becky Quick） ，比亞迪是一家由「非凡的人」經營的「非凡的公司」，但我認為我們會找到用這筆錢讓我感覺更好的事情來做。

