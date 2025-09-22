轉讓預售屋給配偶 這樣做才能辦理移轉

高雄國稅局表示，轉讓預售屋給配偶，必須向國稅局申報贈與稅，取得證明書後才能辦理移轉。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕王先生想要轉讓預售屋給老婆，建設公司請他先到國稅局申報贈與稅，取得證明書後才可以移轉；王先生困惑，夫妻間贈與不計入贈與課稅，為何要申報贈與稅？對此，財政部高雄國稅局說明，根據「遺贈稅法」規定，配偶相互贈與財產不計入贈與總額，王先生要轉讓預售屋給老婆，雖然不用課徵贈與稅，但須辦理贈與稅申報，取得國稅局核發「贈與稅不計入贈與總額證明書」後，才能辦理預售屋移轉。

高雄國稅局指出，有關預售屋轉讓，依「平均地權條例」規定，於2023年7月1日以後簽約者，原則禁止換約轉售，除非轉售對象符合配偶、直系血親或二親等旁系血親，或經主管機關核准的特殊情況；因此，王先生要轉讓預售屋給配偶，符合可換約的規定。另，依「遺贈稅法」第20條第1項第6款規定，配偶相互贈與財產不計入贈與總額，王先生轉讓預售屋給老婆不用課徵贈與稅，但必須辦理贈與稅申報，國稅局才能依申報資料核發「贈與稅不計入贈與總額證明書」，供王先生辦理預售屋移轉。

高雄國稅局說明，無償轉讓預售屋申報贈與稅時，應檢附贈與契約書、贈與雙方身分證明、預售屋權利移轉讓渡書、預售屋權利價值憑證（建設公司發票、分期付款表等）及房屋土地預定買賣契約書等，辦理方式可至各地區國稅局臨櫃辦理，或上網至財政部電子申報繳稅服務網站（https://tax.nat.gov.tw）點選「贈與稅」，以自然人憑證或健保卡認證後線上辦理。若民眾仍有疑義，可撥打免費服務專線電話「0800-000-321」或至國稅局官網利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

