贏過京都！亞洲「最美麗古城」榜首揭曉

2025/09/21 21:02

越南古城會安被法國線上旅遊平台Tourlane評為亞洲最美麗的歷史中心。（取自網路）越南古城會安被法國線上旅遊平台Tourlane評為亞洲最美麗的歷史中心。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南古城會安被法國線上旅遊平台Tourlane評為亞洲最美麗的歷史中心，與歐洲波蘭克拉科夫（Krakow） 和法國亞維農（Avignon）等全球知名旅遊目的地並列。

Tourlane在9月初的公告中根據步行空間、古城年齡、門票和Instagram上的受歡迎程度四個標準對舊城區進行了評估。

會安憑藉其保存完好的16世紀建築、2歐元的合理入場費以及適合行人的佈局，位居亞洲最佳旅遊勝地榜首。

Tourlane稱會安是東南亞保存最完好的古城之一，街道充滿活力，掛滿了成千上萬盞色彩繽紛的燈籠。前五名的還有尼泊爾的巴克塔普爾（Bhaktapur）、日本京都（Kyoto）、寮國龍坡邦（Luang Prabang）和斯里蘭卡的加勒（Galle）。

在歐洲，克拉科夫憑藉其被聯合國教科文組織列為世界遺產、可追溯至公元七世紀的歷史中心位居榜首。其次分別是是義大利那不勒斯、德國雷根斯堡、拉脫維亞里加和聖馬力諾。

法國的亞維農，被稱為教皇之城，憑藉其14至16世紀的哥德式建築以及諸如烏爾班五世花園和加爾默羅修道院等寧靜的景點，排名第六。

北非和中東地區以突尼斯的蘇塞為首，以其綿延至地中海的純白麥地那而聞名。緊接著是摩洛哥的皇城菲斯和馬拉喀什，以及卡達的現代首都多哈和埃及的歷史名城開羅。該地區尤其以擁有世界上最古老的歷史中心而聞名。

在美洲，位於美國佛州的聖奧古斯丁被譽為最傑出的古城區，保留可追溯至1565年的西班牙殖民時期的影響。在拉丁美洲，哥倫比亞的卡塔赫納憑藉16世紀的防禦工事和色彩繽紛的老城區位居榜首，其次是瓦哈卡（墨西哥）、薩爾瓦多（巴西）以及巴拿馬和布宜諾斯艾利斯（阿根廷）。

