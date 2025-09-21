人生崩潰組！他35歲買房衰變鬼城 房價腰斬貸款要背到70歲快哭了

許多人夢想擁有自己的房子，仍須防範購屋陷阱，以免美夢變惡夢。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕一名日本上班族在35歲那年買下價值4500萬日圓（約台幣900萬）的新房超級開心，沒料到15年後，社區從充滿活力變成一座空城，如今房價腰斬，房貸還要背到70歲。今年51歲的他想到再過9年就要退休，腦子浮現的只有2個字：「破產」，不禁悲從中來。

川瀨真一（化名）堅持「買房子會改變人生」，果真改變人生了，不是變得更好，而是換來惡夢一場。

日媒指出，川瀨真一在35歲那年買了夢想中的房子，至今仍忘不了當年以800萬日圓（約台幣160萬）的家庭年收入，在一處新開發的社區購入4500萬日圓獨棟住宅時的喜悅，當時他付了500萬日圓（約台幣100萬）的頭期款，並辦理4000萬日圓（約台幣800萬）抵押貸款，貸款期限長達35年。

當時，他的年薪600萬日圓（約台幣120萬），加上妻子美咲（化名）的兼職收入，年收入為200萬日圓（約台幣40萬），他每個月要還12萬日圓（約台幣2.4萬）的房貸。考慮到夫妻倆每月50萬日圓（約台幣10萬）的淨收入，這筆錢似乎還算「可控」。

然而，川瀨真一當時忽略了一個重要因素。35年的房貸意味著等他還清的時候，已經70歲了。他想「到時候就能領退休金了，一定能應付得來」，卻並沒有認真考慮70歲時的收入和生活開支。

其實，買房5年後，川瀨真一40歲時，家裡的財務狀況開始變得糟糕，生活開銷、孩子們的教育費加上房貸，20萬日圓（約台幣4萬）的固定支出讓他不堪負荷。更慘的是，50歲那年，他所在的社區發生翻天覆地的變化。買房當年社區擠滿年輕的家庭，如今卻突然變成一座空城。他感嘆，空屋數量增加，沒有新的家庭搬進來。

當川瀨真一向房仲詢問最新房價時，得到的答案讓他大吃一驚，「2000萬日圓（約台幣400萬）左右比較合理」，意味著現在的售價還不到買入時的一半。他一臉茫然地說，沒想到跌這麼多，且根本賣不出去。更糟的是，公司還有一個殘酷的現實正等著他，公司規定「原則上50歲以後不再加薪」。

現年51歲的川瀨真一最擔心的是9年後就達到60歲的法定退休年齡了。根據公司的續約制度，他的薪水將減少約60%。如果他的月薪降至33萬日圓（約台幣6.6萬）左右，就無法維持目前的生活水準。就算到70歲還能領到補充年金，每月能拿到21萬日圓（約台幣4.2萬）左右，扣除12萬日圓的房貸後，他只剩下9萬日圓（約台幣1.8萬）的生活費，不足以應付夫妻倆的開銷。

川瀨真一一臉絕望，每天晚上，家人睡覺後，他都會用計算機一遍遍地計算，但無論怎麼算，腦子裡浮現的只有2個字：「破產」。 他懊悔地說「要是當時我再小心一點就好了，我不該借35年的貸款」，但時光已逝，他無法回頭。

日媒總結川瀨真一一些經驗教訓，購屋者要深刻體認到35年的貸款會佔用大部分的人生；明瞭退休後還要還貸款很困難；要假設50歲以後薪資不會再漲，60歲時收入會大幅下降；最後是考量新城鎮可能淪為鬼城的風險。

