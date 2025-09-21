美徵關稅大排名！韓增幅4614％全球最高 台灣「低數據」曝

今年第2季，韓國出口產品被美國徵收關稅達33億美元，較川普政府上任前成長47倍，增幅居全球之冠。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年第2季，韓國出口產品被美國徵收全球第六高關稅、達33億美元，較川普政府上任前成長近47倍，增幅居全球之冠。台灣增幅為3.7倍。

美國對主要夥伴國家徵收出口關稅總額來看，中國以259.3億美元位居第一，其後依序為墨西哥（55.2億美元）、日本（47.8億美元）、德國（35.7億美元）、越南（33.4億美元）。

韓國商工會議所21日發布消息稱，根據美國國際貿易委員會（ITC）針對對美出口排​​名前10位的國家的關稅統計數據分析，今年第2季美國對韓國產品徵收的關稅總額高達33億美元。

與川普政府第二任期開始前的去年第4季相比，韓國關稅增加432.3億美元，增幅達4614%，是十個國家中增幅最高的。加拿大增幅達1850%，墨西哥增幅達1681%，日本增幅達724%，德國增幅達526%，台灣增幅377%（12.4億美元）。

按產品劃分，韓國汽車及零件佔關稅總額的57.5%，即19億美元。川普政府自4月起對整車徵收25%的關稅，自5月起對零件徵收25%的關稅。

第2季度，有效關稅稅率（以徵收關稅金額除以出口額計算）為10%。此稅率在對美出口前十大國家中位居第三，僅次於中國（39.5%）和日本（12.5%）。考慮到美國在全球出口額排名第八，這意味著相對於出口規模而言，美國的關稅負擔相當沉重。

今年第1季之前，韓國在韓美自由貿易協定（FTA）下幾乎無需繳納關稅。然而，從第2季開始，川普政府對包括汽車、零件、鋼鐵、鋁等在內的特定產品徵收10%的關稅，導致韓國對美關稅大幅增加。

