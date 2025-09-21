晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美徵關稅大排名！韓增幅4614％全球最高 台灣「低數據」曝

2025/09/21 19:49

今年第2季，韓國出口產品被美國徵收關稅達33億美元，較川普政府上任前成長47倍，增幅居全球之冠。（路透）今年第2季，韓國出口產品被美國徵收關稅達33億美元，較川普政府上任前成長47倍，增幅居全球之冠。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年第2季，韓國出口產品被美國徵收全球第六高關稅、達33億美元，較川普政府上任前成長近47倍，增幅居全球之冠。台灣增幅為3.7倍。

美國對主要夥伴國家徵收出口關稅總額來看，中國以259.3億美元位居第一，其後依序為墨西哥（55.2億美元）、日本（47.8億美元）、德國（35.7億美元）、越南（33.4億美元）。

韓國商工會議所21日發布消息稱，根據美國國際貿易委員會（ITC）針對對美出口排​​名前10位的國家的關稅統計數據分析，今年第2季美國對韓國產品徵收的關稅總額高達33億美元。

與川普政府第二任期開始前的去年第4季相比，韓國關稅增加432.3億美元，增幅達4614%，是十個國家中增幅最高的。加拿大增幅達1850%，墨西哥增幅達1681%，日本增幅達724%，德國增幅達526%，台灣增幅377%（12.4億美元）。

按產品劃分，韓國汽車及零件佔關稅總額的57.5%，即19億美元。川普政府自4月起對整車徵收25%的關稅，自5月起對零件徵收25%的關稅。

第2季度，有效關稅稅率（以徵收關稅金額除以出口額計算）為10%。此稅率在對美出口前十大國家中位居第三，僅次於中國（39.5%）和日本（12.5%）。考慮到美國在全球出口額排名第八，這意味著相對於出口規模而言，美國的關稅負擔相當沉重。

今年第1季之前，韓國在韓美自由貿易協定（FTA）下幾乎無需繳納關稅。然而，從第2季開始，川普政府對包括汽車、零件、鋼鐵、鋁等在內的特定產品徵收10%的關稅，導致韓國對美關稅大幅增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財