Costco超夯甜食神隱1年多 又驚喜現身了

2025/09/21 19:06

Costco「科克蘭招牌肉桂奶油糖霜磅蛋糕」擄獲不少消費者的心。（圖取自Reddit）Costco「科克蘭招牌肉桂奶油糖霜磅蛋糕」擄獲不少消費者的心。（圖取自Reddit）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco一款受歡迎的烘焙商品，在消失1年多後終於再度上架，引發粉絲搶購。這款甜食就是「科克蘭招牌肉桂奶油糖霜磅蛋糕」（Kirkland Signature Butter Cinnamon Sugar Loaf），上次現身貨架是2023 年，之後就消失，消費者盛讚肉桂奶油糖霜磅蛋糕「讓我流口水」，有人則分享將蛋糕放入氣炸鍋加熱1至2分鐘，口感很棒。

綜合外媒報導，「科克蘭招牌肉桂奶油糖霜磅蛋糕」最早現身貨架是 2017 年，隨後不定期上架，許多顧客懷疑這款蛋糕到底是停產，還是季節限定商品。這款商品上次現身貨架是 2023 年，之後又再度消失，有粉絲絕望在美版PTT「Reddit」發文跪求食譜。

幸好，這款甜食自今年6月以來重新出現Costco在實體門市與官網上。美國Costco員工向福斯新聞證實，這款磅蛋糕是季節性商品，各分店供貨情況不同。

這款磅蛋糕售價 9.99 美元（約台幣301元），自稱是Costco員工的網友在 Reddit 指出，每條磅蛋糕大約用一整條奶油製作。一名消費者在Instagram直呼，「奶油肉桂糖霜磅蛋糕讓我流口水」。

不少粉絲在社群平台大讚「這是我吃過最好吃的磅蛋糕」、「會上癮、好危險，但真的好好吃」。另有網友建議，這款蛋糕可以一次買2條回家，放著慢慢享用；有人則分享，將蛋糕放入氣炸鍋加熱1至2分鐘，口感絕佳。

