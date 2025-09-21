晴時多雲

台電：躉購與市電差距縮小 未來更多綠電直售市場

2025/09/21 18:08

隨著台電躉購費率逐年下降，與市電價格差距縮小，未來更多的綠電將直接進入市場售電予用戶，不須再躉售給台電。（資料照，記者廖家寧攝）隨著台電躉購費率逐年下降，與市電價格差距縮小，未來更多的綠電將直接進入市場售電予用戶，不須再躉售給台電。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕國民黨籍立委將台電虧損的矛頭指向以高昂的躉購費率收購綠電。對此，台電指出，躉購制度是國際普遍推動再生能源的機制，並非台灣獨有，綠電已成國家產業剛性需求，若無躉購制度扶植再生能源早期發展，當今業者也無從購買所需的綠電，但隨著台電躉購費率逐年下降，與市電價格差距縮小，未來更多的綠電將直接進入市場售電予用戶，不須再躉售給台電。

電價審議會19日拍板10月電價平均調幅0.71%，台電董事長曾文生談及此事時無奈表示，台電是一間價格沒辦法自己決定的公司；該番言論引起國民黨籍立委許宇甄不滿批評，台電年年為巨額綠能收購支出埋單，虧損主因之一就是錯誤的綠電政策，迫使台電以高於市場價格的躉購費率收購綠電所致。

我國躉購費率機制（FIT）早在2009年確立，躉購制度也是國際普遍推動再生能源的機制，並非台灣獨有，台電自2010年起先以躉購制度（FIT）扶持再生能源產業發展，躉購制度及價格由政府訂定，收購義務由台電承擔。

台電指出，以離岸風電為例，台灣從規劃推動再生能源發展到實際發電的時間已經相對短，如今裝置容量也是亞洲民主國家之最，且目前國內重要半導體業者已開始與離岸風電開發商洽談簽約，未來第二階段潛力場址競價風場、第三階段區塊開發的風場所發出的風電也會全數賣給民間，「若沒有躉購機制扶持再生能源早期發展，當今業者也無從購買所需的綠電」。

針對綠電價格概況，台電發言人蔡志孟指出，光電費率自2010年起每度11.76元大幅下降至2025年4.3元，降幅達6成；風電費率亦自2017年起每度6.04元高點逐年下降至4.51元，降幅2成5，逐步縮小與台電發電成本及市電價格差距。

業界人士指出，2024年雲豹能源、泓德能源、森崴能源與寶晶能源等四大綠電業者已有8成綠電直接賣給民間。經濟部能源署補充，目前已約有25%太陽光電是透過轉供方式，直接售予國內民間企業使用，顯示再生能源市場已逐步多元化。

台電也說明，台電近2年外購綠電僅占台電總支出約1成，統計台電2024年綠電收購量為221億度、1193億元，其中收購光電136億度占62%，約661億元（占55%），單價約每度4.9元；風電則收購77億度占35%，約510億元占43%，平均單價每度6.62元。

台電表示，在全球淨零趨勢及國際大廠RE100要求下，產業綠電需求持續增加，隨著市場技術成熟，躉購費率逐年下降，未來預期光電大型案場、離岸競價及區塊開發風場將直接進入市場售電予用戶，不再躉售台電。

