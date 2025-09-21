晴時多雲

財經 > 國際財經

52歲男「追成名夢」不斷跳槽欠巨債 淪為外送員 妻崩潰發「最後通牒」

2025/09/21 18:16

日本一位52歲男子經過30年的辛勤工作，不斷轉換職場，最後落得負債、妻子求去。（路透）日本一位52歲男子經過30年的辛勤工作，不斷轉換職場，最後落得負債、妻子求去。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本一位中年男子曾是巨富，經過30年的辛勤工作，只為了追求名望和成就，他放棄銀行業工作，創業失敗後，又經過不斷地職場跳槽，夢想著「翻身」。如今52歲的他，只剩下一份外帶送餐員的工作，每月淨收入10萬日圓（台幣2萬元）。而多年支持他的妻子卻向他發出了「最後通牒」，表示兩人無法繼續在一起了。

日本The Gold Online報導，52歲的勝久（化名）說道：「只要成功一次，就能彌補失去的一切」，而他長期的伴侶佐藤子（50歲）則在他身旁輕聲嘆息。

從國立大學畢業後，勝久加入了一家大型銀行，踏上令人羨慕的精英之路。然而，他卻感到不滿足。他渴望成為名人，獲得巨大的成功和名望，但這種模糊卻強烈的渴望讓他感到沮喪。他覺得銀行工作枯燥乏味，於是宣布要自己創業，但僅僅3年後就放棄了。

「收入完全基於佣金，沒有上限」這句話深深吸引了他。他轉而投身於當時媒體報導的光鮮亮麗的外國壽險銷售業。然而，現實並非如此美好。他的精英自尊心阻礙了他，使他無法適應穩步發展的人脈網絡，業績也停滯不前。

在開支不斷增加，房租拖欠後，他又開始轉向消費金融公司。最終，經過3年，他被勸辭職，只剩下500萬日圓（台幣100萬元）的債務。之後，他不斷跳槽，夢想著「翻身」。他嘗試過網路行銷、資訊產品、加密貨幣……但都無功而返。

轉眼間，他已經52歲。為了還債，他不得不去做外送員，每月收入只有10萬多日圓，勉強糊口。他說，他已經記不清上次領取國民退休金是什麼時候了。

佐藤子多年來一直支持勝久，做著年薪400萬日圓的臨時工。然而，在她50歲生日那天，她的耐心終於崩潰了。她說：「勝久，我已經50歲了，無法再支持你的夢想了。」、「我再也無法忍受了」。

在沒有蛋糕的桌子上，佐藤子擺放著記錄他們目前狀況的文件。有勝久的債務催收單、欠繳的國民健康保險費催收單，還有她自己的存摺。在每月補助勝久20萬日圓，有時甚至更多之後，她幾乎已經所剩無幾了。

勝久一如既往地反駁道：「我即將抓住一個大商機。如果成功，我可以讓你一輩子過上舒適的生活。」

佐藤子聽了，默默地搖了搖頭：「這話我聽了十多年了。我們需要的不是白日夢，而是現實的共同生活。如果再這樣下去，我們就沒法在一起了。」

對成功的渴望是一種上癮，也會蠶食家庭財務。過度渴望成功也可以被視為一種結構性的成癮。這種成癮的可怕之處在於，人們很容易因為「追求夢想」和「努力工作」而獲得積極的社會認可，但這卻使得個人及其周圍的人難以感到內疚。

人們很容易陷入「除非你放棄，否則不算失敗」的思維定式，並將穩定的工作和計劃中的儲蓄視為「失敗」或「放棄」。結果，人們不斷忽視生活的實質性基礎，可能在不知不覺就陷入了無法挽回的境地。

