黃仁勳來台必住！2025全球最奢華酒店榜首是「它」

文華東方酒店集團登2025全球豪華飯店品牌榜首。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據《紐約郵報》報導，總部位於香港的文華東方酒店集團，連續第三年登上全球最佳豪華酒店榜首。輝達執行長黃仁勳近幾年回台也都入住「台北文華東方酒店」，這家酒店深受科技大老、國際巨星喜愛。

報導指出，奢華旅遊諮詢機構LTI（Luxury Travel Intelligence）評量了130個接觸點（Touchpoint），對全球豪華飯店品牌進行排名。根據最新資料，文華東方酒店集團再度奪下2025年全球最豪華酒店品牌桂冠，這也是文華東方酒店集團連續第三年登上榜首。

報導稱，文華東方酒店集團在 26 個國家和地區，擁有 40 家酒店和不斷增長的品牌組合，是真正的全球性酒店集團。

第2名是安縵（Aman），它的排名從第5升至第2；寶格麗 （Bulgari） 和歐特家集團 （Oetker Collection） 則分別跌至第3和第4；第5名為瑰麗酒店（Rosewood）。

第6至10名依序為，四季酒店（Four Seasons）、六善酒店（Six Senses）、奧伯格度假村（Auberge Resorts）、羅科福爾蒂飯店（Rocco Forte）及One&Only。

