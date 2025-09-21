晴時多雲

辭華爾街高薪在家「閣樓創業」48歲熟女現擁800員工年收21億元

2025/09/21 16:35

現年48歲的路易莎·塞琳·施耐德在自家的閣樓展開創業，現在她的耳洞公司Rowan，在全美擁有90家耳洞工作室，約800名員工，年營收高達7000萬美元（台幣21億元）。（取自CNBC）現年48歲的路易莎·塞琳·施耐德在自家的閣樓展開創業，現在她的耳洞公司Rowan，在全美擁有90家耳洞工作室，約800名員工，年營收高達7000萬美元（台幣21億元）。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現年48歲的路易莎·塞琳·施耐德 （Louisa Serene Schneider） 在7年前辭去華爾街高薪的工作，在自家的閣樓展開創業，現在她的耳洞公司Rowan，在全美擁有90家耳洞工作室，約800名員工，年營收高達7000萬美元（台幣21億元）。

施耐德在職場上從來都不缺乏商業創意，她曾經創辦過一家瑜珈服公司，也嘗試創辦語言輔導公司。這兩個項目都沒能成功，但靈感還是不斷湧現。在2017年，施耐德萌生了一個她覺得很有發展潛力的想法。她辭去華爾街高薪主管的工作，決定押注自己，創辦一家耳洞生意。

她告訴CNBC Make It節目說：「這是我人生中第一次沒有全職工作」、「我當時真的很害怕，而且當時我只能在閣樓工作。」

7年後，這家如今名為Rowan的公司，成為唯一一家擁有獨立醫療委員會、註冊護士接受過耳洞訓練的耳洞公司。Rowan在全美擁有90家耳洞工作室，約800名員工，其中超過一半是護士。

施耐德成為Rowan創辦人兼執行長的歷程並非一帆風順。她說：「很多時候我都想放棄，也有很多時候我會看著銀行帳戶，心想：『我不知道還能不能發工資了。』我只能堅持下去。」

Rowan公司的想法源自於施耐德自身的需求。當時，她正在為女兒尋找可以打耳洞的地方。她自己打耳洞的經驗很糟糕，而且不喜歡帶女兒去商場或珠寶店。施耐德表示，「我們的兒科醫生不會打耳洞，我也不想帶她去任何現有的打耳洞的地方」。

憑藉著曾經作為一名避險基金經理的職場經驗，她的工作包括評估陷入困境的購物中心，她發現市場上缺乏提供「安全和醫療方面的穿孔，並將其與慶祝性和有意服務相結合」的耳洞穿孔服務。

2017年，施耐德在紐約州拉奇蒙特的閣樓開始工作。她沒有錢開實體店，所以她開始提供上門禮賓式的穿孔服務，人們可以透過打電話或寄電子郵件預約護士上門服務。

該公司還以每對20美元的價格按月訂購防過敏耳環盒，讓穿孔的顧客每月以訂購模式購買新的珠寶。施耐德說，她和朋友薩拉·弗雷澤（Sarah Fraser）用自己的積蓄啟動了最初的營運。

2018年12月，施耐德聘請數位創作者貝絲·查波 （Beth Chappo）在假期期間推廣她的訂閱珠寶系列。施耐德表示，在貼文發布幾分鐘後，公司就開始銷售「數百個」訂閱盒。

之後，施耐德啟動一輪正式的種子輪融資。她很清楚，投資者（大多是男性）並沒有看到她這個主要面向女性的行業的潛力。施耐德說：「男性投資者通常是資本的配置者，而且由於他們通常不打耳洞，我覺得這個市場有一個明顯的空白。」他們並沒有投資這個市場。

該公司在2018年至2021年期間籌集了500萬美元的種子資金。它於2021年春季進行A輪融資，到同年秋季，又籌集了2000萬美元的B輪融資。「從那時起，我們就沒有再融資，因為我們的業務，幸運的是，經過大量的努力，一直盈利頗豐」，施耐德說。她表示，公司在2023年實現了獲利。

2019年，Rowan最終在全國各地的零售商店中開設了300多家穿孔快閃店。

2020年，當世界因新冠疫情而陷入停擺時，Rowan仍繼續營業，派護士上門為人們打耳洞。該公司最終在同年晚些時候在紐約市開設了第一家實體店，人們可以在那裡打耳洞併購買耳環 ，從而結束了在家打耳洞服務和訂閱盒的服務。到2022年，施耐德決定終止與合夥人的合作關係，因為他們自己的工作室盈利能力更強，而且他們可以在自己的空間裡為顧客和護士提供更好的體驗。

