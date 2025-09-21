晴時多雲

三星美光記憶體吹漲風 這些台廠股價衝高、「轉折訊號」需警覺

2025/09/21 15:11

三星、美光將調漲記憶體報價，多家法人點名指出，台廠南亞科被視為這波漲勢最大受益者。記憶體模組廠威剛、群聯等也可望受惠。（資料照）三星、美光將調漲記憶體報價，多家法人點名指出，台廠南亞科被視為這波漲勢最大受益者。記憶體模組廠威剛、群聯等也可望受惠。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳韓國三星已通知客戶，第4季DRAM和NAND價格將調漲5-10%，上週美光也暫停報價並預告全面調漲，下游客戶在預期心理驅動下，恐追高補貨，進一步推升記憶體漲價。預期台灣廠商包括南亞科、華邦電等將受惠，有助股價推升。

三星LPDDR4X、LPDDR5/5X 合約價將調漲15-30%，NAND （eMMC/UFS） 價格也將調漲5-10%。美光、三星和SK海力士三大廠今年上半年為將資源優先投入HBM領域，已宣布減少DDR4供應。

在整體庫存去化速度加快下，美光率先宣布暫停報價，並預告DRAM產品包括DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 產品平均漲幅估計達20-30%，應用除消費性電子與工業級外，汽車電子類別產品漲幅更上看70%。

業界最新預估，10月DDR5合約價有望上漲10～15％，現貨價更可能上看15～25％；DDR4合約價也預期漲逾10％，現貨價漲幅將超過15％。由於主要DRAM廠正全力轉產DDR5，壓縮DDR4產能，使DDR4供給缺口擴大。產業大老也預測，這波行情有望延續至2026年底。

多家法人點名指出，記憶體大廠南亞科（2408）被視為這波漲勢最大受益者，南亞科近期也公布8月自結營收67.63億元，年增141.32％；稅後純益8.11億元，年增210.19％，單月每股稅後純益（EPS）0.26元，提前轉虧為盈。華邦電（2344）同樣受惠於DDR4合約價上揚，華邦電更享有Nor Flash與DDR4雙重成長動能。

記憶體模組廠威剛（3260）、群聯（8299）、宇瞻（8271）、十銓（4967）、創見（2451）、宜鼎（5289）等，也可望搭上漲價列車，同步受惠。

不過，法人也提醒投資人，若未來廠商開始擴充產能，但報價卻停滯甚至不再上漲，那將是投資人該提高警覺的「轉折訊號」。現在的確還有短多行情，但報價能否持續才是最大關鍵。

