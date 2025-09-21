晴時多雲

颱風樺加沙進逼 台電逾4000名搶修人力待命

2025/09/21 15:01

因應樺加沙颱風逼近，台電今天表示，已完成防災設備及備料盤點，部署逾4000名搶修人力待命、備妥搶修車輛與機具。（示意圖，路透資料照）因應樺加沙颱風逼近，台電今天表示，已完成防災設備及備料盤點，部署逾4000名搶修人力待命、備妥搶修車輛與機具。（示意圖，路透資料照）

〔中央社〕因應樺加沙颱風逼近，台電今天表示，已完成防災設備及備料盤點，部署逾4000名搶修人力待命、備妥搶修車輛與機具。台水說明，已同步配合開設應變小組因應，並指派主管進駐各單位，以利各項防颱救災的資訊即時傳遞及支援。

氣象署今天上午發布颱風樺加沙海上颱風警報，台水公司表示，依據氣象署資訊，樺加沙颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方，預估將以西北西方向通過巴士海峽，且有增強為強烈颱風的趨勢，預估於9月22日至23日將對台灣天氣造成最明顯影響。

台電說明，已整合人力及設備資源，總計部署超過4000名搶修人力、逾2800輛搶修車輛及逾1700台搶修機具，並備妥各地跨區支援機制，動員最大能量投入修復作業。針對部分山區及離島地區也派遣人力進駐，全力戒備颱風帶來的衝擊。

台水公司表示，已於9月19日完成防颱整備及設備查檢作業，包含清理及維護配水池蓄水總量達480萬噸、淨水藥劑1萬4900噸、發電機504台、水車60台、合作搶修廠商324家，並動員公司內部人力1523人，全力維護供水穩定。

台電呼籲民眾共同加強防颱，降低颱風影響，例如加強固定招牌看板、取下懸掛物，如遇電線掉落與外露，請勿碰觸並立即通知台電處理。對於易積水地區的地下室，可於出入口裝置防水閘門或堆置砂包擋水，加強防範地下室淹水。另外，如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備的用戶，請及早自備發電機或不斷電設備。

台水公司提醒民眾，颱風豪雨可能造成原水濁度過高或停電等影響供水，呼籲民眾提早儲水防颱，若遇緊急停水情形，務必關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用的橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。

