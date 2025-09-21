晴時多雲

財經 > 財經政策

勞保中斷會讓年資歸零？常見誤解一次釐清

2025/09/21 14:38

部分勞工擔憂，勞保中斷會讓年資歸零。根據現行規定，勞保年資不會因中斷而消失，但也無法補繳保費以補登中斷年資。（示意圖，彭博）部分勞工擔憂，勞保中斷會讓年資歸零。根據現行規定，勞保年資不會因中斷而消失，但也無法補繳保費以補登中斷年資。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有些勞工曾聽說「勞保如果中斷一段時間，之前累積的年資會被清除」，因此擔心多年來繳納的保費將付諸流水，甚至希望透過補繳方式，將中斷期間的年資「補回來」。事實上，這是常見誤解，根據現行規定，勞保年資不會因中斷而消失，但也無法補繳保費以補登中斷年資。

勞保年資不會因中斷而消失

根據勞動部勞工保險局規定，勞工曾參加過勞保的年資都會保留。即使勞工中途退保或離職多年，只要日後重新受僱並加保，原先累積的年資仍可合併計算，不會因中斷而歸零或失效。

換句話說，勞工只要有重新加保，過去的年資就能接續計算，無需擔心之前繳的保費白費。

勞保中斷期間無法補繳保費、也不能補登年資

依照《勞工保險條例》規定，勞保制度採「申報制」，也就是說，只有勞工實際在職，且由雇主辦理加保時，才會開始計算保險年資並繳交保費。

勞工若離職，雇主需在勞工離職當日辦理退保，保險效力亦隨之終止；勞工中間若有待業、休息或出國進修等情況，因未受僱、無加保對象，依法不得自行參加勞保，也不得事後補繳保費補登年資。

也就是說，這段中斷期間雖不會影響勞工原有年資的保存，但無法補計為保險年資。

案例說明

勞工小王在2018年進入A公司任職，並加入勞保，期間累積了3年的勞保年資。2021年小王決定離職赴國外進修2年，期間未在台就業，因此未加保勞保。2023年返台後，小王進入B公司工作並重新加保。

這段歷程中，小王原先在A公司所累積的3年年資依然保留，並可與B公司重新加保後的年資合併計算。但2021至2023年2年間，因小王未受僱、未加保，依法無法補繳保費，也無法將該段期間計入勞保年資。

