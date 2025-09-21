晴時多雲

戰狼吃閉門羹！王毅遊說被拒 波蘭關閉邊境、中歐班列GG

2025/09/21 15:09

波蘭持續關閉邊境，前往歐盟的中歐班列運輸全數中斷。示意圖，（歐新社資料照）波蘭持續關閉邊境，前往歐盟的中歐班列運輸全數中斷。示意圖，（歐新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕波蘭因應白俄羅斯和俄羅斯12日開啟的聯合軍演，關閉波蘭邊境，使中國商品出口歐洲的重要陸路通道受阻，傳出300多列中歐班列滯留白俄境內，中國外長王毅緊急遊說遭拒，目前波蘭持續關閉邊境，前往歐盟的中歐班列運輸全數中斷了。

中媒財新披露，9月19日，多位中歐班列代理證實，已有許多運往歐盟的貨櫃，滯留波蘭與白俄羅斯邊境的馬拉舍維奇。市場傳出高達300多列中歐班列滯留白俄境內，Temu、Shein等平台送到歐洲的商品可能面臨延後交貨的窘境，其中包括部分具有時效性的商品。

一位四川的中歐班列物流商稱，從9月13日凌晨到19日，貨櫃已滯留邊境近一週，「數量不少」。目前成都當地的平台公司在9月17日已暫停對歐出貨，中國發運點還有很多貨沒發，目前正在確定海運替代方案成本。

報導說，波蘭的馬拉舍維奇與白俄羅斯的布雷斯特市僅相距9公里，是中歐班列進入歐洲的門戶，經過此地進入歐盟的中歐班列佔比高達90%。

一名湖南物流商稱，其所在的集團約幾百個在途貨櫃受影響。對於在途貨櫃的處理，他同樣表示，部分「沿線保留」；部分繞路，先運到俄羅斯聖彼得堡後，再海運到歐洲。

四川物流商認為，此事件比之前俄羅斯查扣中歐班列發往歐洲的貨櫃更為嚴重，俄羅斯那次是部分貨物被查扣，這是波蘭是直接喊停了。

根據波蘭國家廣播公司報導，波蘭與白俄羅斯的邊境口岸是中國對歐盟出口的重要通道，每年通過的貨物價值約250億歐元（約台幣8897億），顯見衝擊甚鉅。因此，中國外長王毅曾在15日向波蘭外長西科爾斯基進行了3小時交涉，但波蘭仍以安全等原因，拒絕重新開放與白俄的邊境口岸，造成前往歐盟的中歐班列運輸持續中斷。

