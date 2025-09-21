晴時多雲

拉麵吃太多健康高風險？新研究曝「每周次數」、鹹湯不要喝完

2025/09/21 14:27

研究發現，經常吃拉麵的人與每週只吃1到2次的人相比，死亡風險高出1.5倍。不過，研究人員也強調，這些發現在統計上並不足以證明拉麵具有明顯的危害。（路透）研究發現，經常吃拉麵的人與每週只吃1到2次的人相比，死亡風險高出1.5倍。不過，研究人員也強調，這些發現在統計上並不足以證明拉麵具有明顯的危害。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人喜歡吃各種口味的拉麵，日本更是拉麵饕客的朝聖之地，但最近一項新研究調查引起軒然大波，該研究表明，每週吃3次或3次以上這種深受人們喜愛的麵條，可能會帶來健康風險。

這項研究由山形縣（Yamagata）東北部的大學進行，該縣是日本拉麵消費量最高的地區之一。研究發現，經常吃拉麵的人與每週只吃1到2次的人相比，死亡風險高出1.5倍。

不過，研究人員也強調，這些發現在統計上並不足以證明拉麵具有明顯的危害，並指出，需要做更多的研究來證實大量吃麵條的習慣與健康結果之間的關聯。新研究的報告也引起日本消費者的關切。

當研究團隊發現每月吃拉麵少於一次的人的死亡風險略高時，情況變得模糊。乍看之下，這聽起來與適度飲食的適得其反，但研究人員懷疑這反映出另一種不同的情況，有高血壓或糖尿病等健康問題的人，可能已經為了遵照醫生囑咐而避免吃拉麵。

該研究對山形縣6725名40歲以上的居民進行了約4年半的跟踪調查，根據參與者吃拉麵的頻率（從每月不到1次到每週3次或更多）對他們進行分組，並根據其他健康和生活方式因素進行了調整。

結果表明，每週吃1到2次拉麵的人死亡風險最低。對於某些群體來說，風險不斷增加。

70歲以下、每週吃3次或3次以上拉麵的人、與每週吃1或2次拉麵的人相比，死亡風險高出一倍多。經常吃拉麵且經常飲酒的人患病風險更高，達到2.7倍。

山形大學醫學院教授恆雄（Tsuneo Konta）表示：這項研究並不一定意味著吃拉麵是危險的。他建議不要把碗裡的鹹湯喝完，並建議保持飲食營養均衡。

