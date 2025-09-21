晴時多雲

輝達入股英特爾誰最慘？半導體分析師深度解析1次看

2025/09/21 16:22

輝達投資50億美元入股英特爾，英特爾執行長陳立武（左）在領英秀出與黃仁勳的合照。（圖取自陳立武領英帳號）輝達投資50億美元入股英特爾，英特爾執行長陳立武（左）在領英秀出與黃仁勳的合照。（圖取自陳立武領英帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達砸50億美元入股英特爾，震撼業界，哪些公司可能因這項合作受到衝擊，備受關注。半導體分析師王韋傑（Ray Wang）認為，AMD將會承壓，Arm 和聯發科亦將遭到不同程度的波及；至於台積電因掌握製程和先進封裝技術領先的優勢，可望免受這筆交易的影響。他特別點出，有一點很少有人提到，那就是英特爾與輝達合作對高通來說可能是個壞消息。

半導體分析師認為，輝達與英特爾合作可能影響AMD。圖為AMD執行長蘇姿丰。（路透）半導體分析師認為，輝達與英特爾合作可能影響AMD。圖為AMD執行長蘇姿丰。（路透）

諮詢機構Futurum Group的半導體分析師王韋傑（Ray Wang）21日在創作者平台Substack，深度解讀英特爾與輝達的合作，對輝達、英特爾、AMD、Arm、聯發科、Astera Labs 和台積電等半導體公司的影響。

文章指出，輝達入股英特爾對兩家公司來說都具有戰略意義。一方面，輝達擴大了其機架式系統的 CPU 相容性，這將為其客戶提供更多選擇，同時增強其佔領 AI PC 市場的能力（並低調打擊其競爭對手 AMD。此外，它還進一步擴展了其 NVLink Fusion 系統。

文章說，這筆交易的影響仍需時間觀察，更清晰的前景可能要到2026年末至2027年才能顯現，最終取決於兩家公司的共同執行和路線圖協調，更多細節將在未來幾季公佈。

對於更廣泛的半導體生態系統而言，其影響相當微妙。短期內晶圓代工或WFE（以及EDA）的股價上漲空間有限，封裝/測試領域的機會也有限，AMD、Arm和聯發科的競爭格局則將重新調整。

文章直指，此交易對輝達與聯發科的合作產生了兩方面的影響。從宏觀層面來看，它分散了輝達未來進軍AI PC市場時，僅與聯發科基於Arm的解決方案合作的風險。輝達還可以利用這一新的合作關係，在定價、內容共享、路線圖協調和生態系統定位方面調整與聯發科的AI PC合作關係。換句話說，輝達可以利用英特爾在x86領域的參與度作為對沖和談判籌碼，以確保與聯發科基於Arm的合作關係，聯發科未來也應該承受更大的壓力。

同時，這筆交易至少能幫助英特爾刷新AI PC的敘事，將輝達 GPU嵌入x86 SoC，使其成為AI加速客戶端設備領域AMD的有力挑戰者。此次合作最終或將有助於英特爾在客戶端領域抵消來自AMD的部分競爭壓力，儘管短期內英特爾仍將面臨這種壓力。但總的來說，此交易對英特爾的客戶端業務來說是一大利多。

文章點名，AMD 可能會受到英特爾與輝達合作的負面影響。在資料中心領域，輝達可以透過在其架構中加入 x86 架構的 AI 伺服器來獲得更多的 AI 伺服器市佔。同時，未來輝達 AI 伺服器中採用英特爾 x86 CPU 至少應該有助於英特爾捍衛（甚至可能擴大）其在 x86 市場的整體份額，從而對抗 AMD。

從產品角度來看，結合英特爾CPU和輝達GPU的人工智慧PC，應該能夠與AMD現有產品相媲美。這意味著AMD未來在客戶端市場將面臨更大的競爭壓力。不過，短期內對AMD的威脅並非迫在眉睫，影響程度仍有待觀察，這取決於英特爾和輝達的執行情況。文章提醒，競爭壓力確實存在，投資人應該關注。

法人認為，輝達與英特爾合作，將不利AMD與Arm陣營在PC與資料中心CPU/GPU領域擴展市佔率。（資料照）法人認為，輝達與英特爾合作，將不利AMD與Arm陣營在PC與資料中心CPU/GPU領域擴展市佔率。（資料照）

對於 Arm 而言，英特爾與輝達的合作略微將市場重心轉向 x86，從而削弱了該公司在 AI 伺服器領域的近期發展勢頭。一個合理的擔憂是，未來部分輝達機架可能會搭載基於 x86 的 CPU，從而搶佔 Arm 在輝達 AI 伺服器領域的部分份額。另一個擔憂是，Arm 是否會出現在輝達未來的 AI PC 路線圖中，而該路線圖也基於 Arm。王個人認為，「前者（指Arm）的問題尚可控制，而後者（指聯發科）則略顯令人擔憂」。

對於聯發科和 Arm 而言，此次合作最糟糕的結果就是輝達全力投入 x86 AI PC 領域，但這種情況尚未發生，而且截至目前指向這一方向的訊息有限。

還有一點很少有人提到，那就是英特爾與輝達合作對高通來說可能也是個壞消息，高通一直希望憑藉其基於 Arm 的產品佔領更大的 PC 市佔率，但收效甚微。

輝達入股英特爾，外界認為，台積電先進製程訂單並不會受到實質衝擊。圖為輝達執行長黃仁勳與台積電董事長魏哲家（右）合影。（中央社資料照）輝達入股英特爾，外界認為，台積電先進製程訂單並不會受到實質衝擊。圖為輝達執行長黃仁勳與台積電董事長魏哲家（右）合影。（中央社資料照）

至於外界相當關心對台積電的影響，文章稱，輝達並未將 GPU 生產轉移給英特爾。台積電仍然是輝達尖端 GPU 和 CoWoS 封裝技術的最重要供應商。相信台積電在製程技術和先進封裝方面的技術領先優勢，應該能夠確保其免受這筆交易的影響，並在整個代工領域繼續保持優於三星和英特爾的優勢。值得注意的是，在英特爾執行長陳立武和黃仁勳共同主持的電話會議中，兩人都明確讚揚了台積電的能力，稱其為「世界級代工廠」。

台積電未來面臨的一個潛在風險是，如果輝達從英特爾的代工廠採購晶圓，這將代表著重大的策略轉變。然而，截至目前，尚未看到任何此類舉措的跡象。有些人可能會本能地認為這對台積電不利，但事實可能並非如此。

隨著英特爾財務狀況的改善及其未來幾年產品組合的增強，鑑於英特爾和輝達仍然是台積電的主要客戶，此次合作實際上可能對台積電有利，因為晶片訂單可能會增加到台積電，但不排除部分生產可能分配給英特爾代工廠的可能性。

