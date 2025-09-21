晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

AI嗅覺技術進軍台灣打造跨產業生態系 台廠入列

2025/09/21 12:03

AI嗅覺技術進軍台打造跨產業生態系，4台廠入列。（圖由業者提供）AI嗅覺技術進軍台打造跨產業生態系，4台廠入列。（圖由業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕AI感測加上嗅覺更精準！NASDAQ掛牌的AI驅動嗅覺偵測公司Ainos近來積極在台建構生態系，包括日月光（3711）、廣運（6125）、崇越（5434）都是合作夥伴。

Ainos指出，AI Nose是一項創新感測技術，能將氣味數位化為「Smell ID」，搭配專屬Smell Language Model（SLM），在十億分之一（ppb）靈敏度下精準辨識氣味，AI Nose可廣泛應用於半導體廠揮發性氣體監控、智慧工廠異常預警，以及醫療與長照安全管理。舉例來說，8月底美光后里廠有不明氣體外洩，被要求停工調查，若有搭配AI Nose，就能協助避免發生類似狀況。

AI Nose已攜手日月光導入智慧製造，另外，今年10月預計在日本7個場域展開ugo機器人試點，凸顯嗅覺AI的規模化應用潛力；同時，今年8月半導體設備展，Ainos也與廣運合作，如今更宣布與崇越簽署代理協議，將共同推廣旗下AI Nose智慧嗅覺平台於台灣、日本、東南亞及美國市場，Ainos表示，此舉將使得Ainos生態系更趨完整，未來將強化台灣在AI感測與全球半導體供應鏈中的戰略地位。

Ainos指出，目前正積極與多家台廠討論合作，除半導體、自動化、機器人之外，也規劃積極洽談無人機應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財