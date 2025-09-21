AI嗅覺技術進軍台灣打造跨產業生態系 台廠入列

AI嗅覺技術進軍台打造跨產業生態系，4台廠入列。（圖由業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕AI感測加上嗅覺更精準！NASDAQ掛牌的AI驅動嗅覺偵測公司Ainos近來積極在台建構生態系，包括日月光（3711）、廣運（6125）、崇越（5434）都是合作夥伴。

Ainos指出，AI Nose是一項創新感測技術，能將氣味數位化為「Smell ID」，搭配專屬Smell Language Model（SLM），在十億分之一（ppb）靈敏度下精準辨識氣味，AI Nose可廣泛應用於半導體廠揮發性氣體監控、智慧工廠異常預警，以及醫療與長照安全管理。舉例來說，8月底美光后里廠有不明氣體外洩，被要求停工調查，若有搭配AI Nose，就能協助避免發生類似狀況。

AI Nose已攜手日月光導入智慧製造，另外，今年10月預計在日本7個場域展開ugo機器人試點，凸顯嗅覺AI的規模化應用潛力；同時，今年8月半導體設備展，Ainos也與廣運合作，如今更宣布與崇越簽署代理協議，將共同推廣旗下AI Nose智慧嗅覺平台於台灣、日本、東南亞及美國市場，Ainos表示，此舉將使得Ainos生態系更趨完整，未來將強化台灣在AI感測與全球半導體供應鏈中的戰略地位。

Ainos指出，目前正積極與多家台廠討論合作，除半導體、自動化、機器人之外，也規劃積極洽談無人機應用。

