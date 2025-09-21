輝達入股英特爾 法人︰留意聯發科、譜瑞-KY風險

輝達入股英特爾，法人看台積電影響有限，留意聯發科、譜瑞-KY風險。（圖擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕NVIDIA（輝達）宣布以每股23.28美元投資Intel（英特爾）50億美元，不少投資人擔憂此舉衝擊台積電（2330），不過，法人認為，對台積電短中期影響有限，反而應留意聯發科（2454）、譜瑞-KY（4966）的風險。

元大投顧報告指出，NVIDIA與Intel去年即開始合作Gaming GPU案件，預期Intel 18A製程於2026年底開始投片，但觀察高階GPU仍將在台積電投片，其餘資料中心、PC CPU與GPU仍在初期研發階段，台積電先進製程訂單並不會受實質衝擊；此外，NVIDIA下世代AI GPU仍深度仰賴台積電CoWoS、SoIC技術，且Intel自有封裝技術的良率與穩定度仍待觀察，因此至2027年前AI GPU轉單至Intel機率極低，看好台積電於先進製程與封裝維持穩固地位。

至於輝達入股英特爾一案，元大投顧認為，兩者合作最不利於AMD（超微）與ARM（安謀）陣營在PC與資料中心CPU/GPU領域擴展市佔率，主要原因有二，第一，雙方都是CPU與GPU架構設計龍頭，合作案有助於產品設計效率提升；第二未來Intel可藉由NVIDIA平台推出具競爭力AI PC產品，台股供應鏈中，需留意聯發科與譜瑞-KY風險。

不過，聯發科總經理暨營運長陳冠州上週五則回應，聯發科與輝達在產品與技術互補，合作不僅侷限單一產品，從終端運算到ARM運算、車載，甚至雲端NVLink等皆有佈局，雙方合作進度按照規畫進行中，預估未來2～3年就會開花結果。

