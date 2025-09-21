高股息ETF報酬率0056稱冠 百萬受益人免驚、月底配息可望持穩

高股息ETF今年以來報酬率0056拔頭籌。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕高股息ETF輪番掀起降息風，元大台灣高股息（0056）預計本月底除息，由於上一季的配息金額從1.07元降至0.866元，超過一百五十萬的受益人不免擔心是否會再降低；法人分析，台股站上新高提供高股息ETF資本利得，目前0056為三大高股息中報酬率最佳者，帳上資本利得持續成長，預估可望維持配息金額。

根據CMoney統計顯示，今年以來至9月19日為止，高股息ETF含息報酬率以0056拿下第一，來到8.9%，其次則是大華優利高填息30（00918）、報酬率6.7%，第三名為復華台灣科技優息、報酬率6.4%。

針對投資人擔心高股息ETF降息風不止，投信業者則解釋，高股息ETF配息除來自企業股息，在現金股息殖利率普遍下滑之際，能否創造資本利得則顯得格外重要，由於台股持續挑戰新高，資本利得可有效挹注股息，投資人若想了解高股息ETF配息動向，其實可從「資本平準金」項目以及「含息總報酬」兩大指標進行評估。

分析規模前三大的高股息ETF可發現，元大台灣高股息、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）在淨值組成方面，0056的資本平準金項目達6.4元，第三季以來增加近四成，可望挹注配息能力；00878、00919帳上雖分別為5.5元、5.4元，但第三季以來均呈現負成長，法人推估，0056月底除息應不至於低於0.866元。

