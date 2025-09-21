晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

高股息ETF報酬率0056稱冠 百萬受益人免驚、月底配息可望持穩

2025/09/21 09:30

高股息ETF今年以來報酬率0056拔頭籌。（資料來源:CMoney）高股息ETF今年以來報酬率0056拔頭籌。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕高股息ETF輪番掀起降息風，元大台灣高股息（0056）預計本月底除息，由於上一季的配息金額從1.07元降至0.866元，超過一百五十萬的受益人不免擔心是否會再降低；法人分析，台股站上新高提供高股息ETF資本利得，目前0056為三大高股息中報酬率最佳者，帳上資本利得持續成長，預估可望維持配息金額。

根據CMoney統計顯示，今年以來至9月19日為止，高股息ETF含息報酬率以0056拿下第一，來到8.9%，其次則是大華優利高填息30（00918）、報酬率6.7%，第三名為復華台灣科技優息、報酬率6.4%。

針對投資人擔心高股息ETF降息風不止，投信業者則解釋，高股息ETF配息除來自企業股息，在現金股息殖利率普遍下滑之際，能否創造資本利得則顯得格外重要，由於台股持續挑戰新高，資本利得可有效挹注股息，投資人若想了解高股息ETF配息動向，其實可從「資本平準金」項目以及「含息總報酬」兩大指標進行評估。

分析規模前三大的高股息ETF可發現，元大台灣高股息、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）在淨值組成方面，0056的資本平準金項目達6.4元，第三季以來增加近四成，可望挹注配息能力；00878、00919帳上雖分別為5.5元、5.4元，但第三季以來均呈現負成長，法人推估，0056月底除息應不至於低於0.866元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財