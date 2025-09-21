白宮：TikTok美國董事會將設7席 6席由美國人出任

白宮表示，TikTok在美國的新董事會將由美國人主導，7個席位中有6席由美國人擔任。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮週六（20日）表示，TikTok在美國的新董事會將由美國人主導，7個席位中有6席由美國人擔任。

綜合媒體報導，美國總統川普與中國國家主席習近平本月19日通話，就TikTok在美營運進行討論。川普於通話後在社交平台發文稱，此次與習近平「富有成效」，感謝中國同意這項交易。不過中國方面則未確認任何協議。

對此，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在週六接受福斯新聞頻道（Fox News）採訪時表示「我們百分之百確信一項交易已經達成，現在只需簽署即可。川普政府團隊正在與中國對應方就此展開工作」。

李威特還表示，未來負責營運TikTok美國業務的董事會將設置7個席位，其中6個席將由美國人擔任，而數據和隱私將由美國軟體巨頭甲骨文（Oracle）領導，算法也將由美國控制，並透露相關協議有望「在未來幾天」內正式簽署。

