晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

白宮：TikTok美國董事會將設7席 6席由美國人出任

2025/09/21 10:07

白宮表示，TikTok在美國的新董事會將由美國人主導，7個席位中有6席由美國人擔任。（示意圖，路透）白宮表示，TikTok在美國的新董事會將由美國人主導，7個席位中有6席由美國人擔任。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮週六（20日）表示，TikTok在美國的新董事會將由美國人主導，7個席位中有6席由美國人擔任。

綜合媒體報導，美國總統川普與中國國家主席習近平本月19日通話，就TikTok在美營運進行討論。川普於通話後在社交平台發文稱，此次與習近平「富有成效」，感謝中國同意這項交易。不過中國方面則未確認任何協議。

對此，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在週六接受福斯新聞頻道（Fox News）採訪時表示「我們百分之百確信一項交易已經達成，現在只需簽署即可。川普政府團隊正在與中國對應方就此展開工作」。

李威特還表示，未來負責營運TikTok美國業務的董事會將設置7個席位，其中6個席將由美國人擔任，而數據和隱私將由美國軟體巨頭甲骨文（Oracle）領導，算法也將由美國控制，並透露相關協議有望「在未來幾天」內正式簽署。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財