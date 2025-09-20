晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

吃飽太閒！富二代耍廢1天遛狗5次喊無聊 妻子火大不忍全說了

2025/09/20 22:59

日媒批露，一名日本富二代因為太無聊，為了打發時間，每天遛狗5次。示意圖，圖中人物與本文無關。（路透）日媒批露，一名日本富二代因為太無聊，為了打發時間，每天遛狗5次。示意圖，圖中人物與本文無關。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒披露，令和時代「不工作」的新富豪正在攀升，這群人大都是富二代或富三代，即使不工作也擁有足夠的資產，經常在工作日出現於東京著名商業區喝下午茶。一位富豪後代還因太無聊，每天遛狗5次，富豪妻子直言「我真替毛小孩感到難過」。報導說，這群令和時代的富貴閒人最大共同特徵就是「生活無聊」。

日媒報導，日本新富豪主要分為幾大類：一類是繼承父母資產的人。二戰結束80年後，日本正處於一個高死亡率和巨額遺產的時代。隨著高齡化社會到來，許多人在80多歲或以上去世，繼承資產的子女約為5、60歲左右。這群人比較像是低調的富豪，小心翼翼守護從父母那裡繼承的資產，為退休做準備。

還有一些新富豪則是承擔巨大風險，許多人年齡落在30多歲或40歲出頭，他們認為，僅靠薪水無法滿足未來的生活。要想在生活中取得成功，他們不僅需要提升自身技能，還需要深化投資素養，真正實踐「錢滾錢」的理念。

他們中的許多人在令和時代（2019年）之後進入房市。幸運的是，自令和時代以來，除了新冠疫情期間的短暫時期外，房地產市場一直蓬勃發展，製造出大量房地產收入超過1億日圓的「億萬富翁」。越來越多的人辭去工作，成為全職投資客。一個充滿活力、生氣勃勃的新富階級由此誕生。

此外，還有一群富二代和富三代的存在，近年來他們的存在感正在增強。戰後80年來累積財富的家族，包括祖父母在戰後創立成功的企業，然後由父母接手並進一步發展的企業家。即使孫子輩不再像他們那樣拼命，公司本身仍會繼續運作，擁有公司股票的家族成員即使不工作，也擁有足夠的資產。還有很多人的長輩擁有大量房地產，後代可以依靠這些租金收入過上舒適的生活。

一位房仲牧野認識的富豪後代，光靠租金收入就足以獲得豐厚的收入，這位富二代當了幾年上班族後，幾乎沒怎麼工作過。有一天牧野到他家造訪，富豪的妻子說：「牧野先生，對不起。我先生出去遛狗了，今天已經是第五次遛狗了。他真的很無聊，我真替他遛的那隻毛小孩感到難過。」

牧野說，這群富二代和富三代每天有很多空閒時間，因為牧野任職的公司位於東京千代田區有樂町，工作日下午，當牧野沿著丸之內仲通大街走的時候，會看到一些看起來不工作的年輕男女在咖啡廳喝下午茶。即使在工作日，新幹線的頂級包廂也擠滿了年輕夫婦和帶著孩子的夫妻檔

報導指出，二戰結束80週年後及安倍經濟學以來貨幣寬鬆政策的實施，這兩個重大轉折點即將徹底重塑日本「富裕階層」的權力版圖。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財