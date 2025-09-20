吃飽太閒！富二代耍廢1天遛狗5次喊無聊 妻子火大不忍全說了

日媒批露，一名日本富二代因為太無聊，為了打發時間，每天遛狗5次。示意圖，圖中人物與本文無關。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒披露，令和時代「不工作」的新富豪正在攀升，這群人大都是富二代或富三代，即使不工作也擁有足夠的資產，經常在工作日出現於東京著名商業區喝下午茶。一位富豪後代還因太無聊，每天遛狗5次，富豪妻子直言「我真替毛小孩感到難過」。報導說，這群令和時代的富貴閒人最大共同特徵就是「生活無聊」。

日媒報導，日本新富豪主要分為幾大類：一類是繼承父母資產的人。二戰結束80年後，日本正處於一個高死亡率和巨額遺產的時代。隨著高齡化社會到來，許多人在80多歲或以上去世，繼承資產的子女約為5、60歲左右。這群人比較像是低調的富豪，小心翼翼守護從父母那裡繼承的資產，為退休做準備。

還有一些新富豪則是承擔巨大風險，許多人年齡落在30多歲或40歲出頭，他們認為，僅靠薪水無法滿足未來的生活。要想在生活中取得成功，他們不僅需要提升自身技能，還需要深化投資素養，真正實踐「錢滾錢」的理念。

他們中的許多人在令和時代（2019年）之後進入房市。幸運的是，自令和時代以來，除了新冠疫情期間的短暫時期外，房地產市場一直蓬勃發展，製造出大量房地產收入超過1億日圓的「億萬富翁」。越來越多的人辭去工作，成為全職投資客。一個充滿活力、生氣勃勃的新富階級由此誕生。

此外，還有一群富二代和富三代的存在，近年來他們的存在感正在增強。戰後80年來累積財富的家族，包括祖父母在戰後創立成功的企業，然後由父母接手並進一步發展的企業家。即使孫子輩不再像他們那樣拼命，公司本身仍會繼續運作，擁有公司股票的家族成員即使不工作，也擁有足夠的資產。還有很多人的長輩擁有大量房地產，後代可以依靠這些租金收入過上舒適的生活。

一位房仲牧野認識的富豪後代，光靠租金收入就足以獲得豐厚的收入，這位富二代當了幾年上班族後，幾乎沒怎麼工作過。有一天牧野到他家造訪，富豪的妻子說：「牧野先生，對不起。我先生出去遛狗了，今天已經是第五次遛狗了。他真的很無聊，我真替他遛的那隻毛小孩感到難過。」

牧野說，這群富二代和富三代每天有很多空閒時間，因為牧野任職的公司位於東京千代田區有樂町，工作日下午，當牧野沿著丸之內仲通大街走的時候，會看到一些看起來不工作的年輕男女在咖啡廳喝下午茶。即使在工作日，新幹線的頂級包廂也擠滿了年輕夫婦和帶著孩子的夫妻檔

報導指出，二戰結束80週年後及安倍經濟學以來貨幣寬鬆政策的實施，這兩個重大轉折點即將徹底重塑日本「富裕階層」的權力版圖。

