Gogoro大股東尹崇堯 第4季進軍越南執行試點計劃

2025/09/20 21:15

Gogoro董事尹崇堯表示，Gogoro第4季會在越南開始執行試點計劃。（記者楊雅民攝）Gogoro董事尹崇堯表示，Gogoro第4季會在越南開始執行試點計劃。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕Gogoro電動機車今天「快閃高雄港」，Gogoro大股東，身兼南人壽董事長的尹崇堯表示，Gogoro過去10年建立了全世界最大的換電網絡，從0走到1，Gogoro下一個10年的目標要把「1」變成「10」，從台灣走向海外，透露第4季會在越南開始執行試點計劃。

尹崇堯表示，Gogoro今年成立滿10年，巴黎協定也10年了，Gogoro的創立正是為了根本性地解決氣候變遷問題，這與保險業從健康角度看待氣候變遷對健康問題的視角有所不同，父親尹衍樑當初投資Gogoro的初衷正是基於對地球的責任，希望改變環境。

這10年來，Gogoro建立了全世界最大的換電網絡，擁有超過65萬輛車、140萬顆電池，每日交換電池量達到40萬次，形成了強大的能源網絡與韌性，這是一個非常特別且重要的「壁壘」，是Gogoro10年來建立起的獨特成就。

儘管過程中存在許多不如意和未做好的地方，但這10年來的收穫非常豐富，成功將電動摩托車產業從「0」變成「1」，且產品也得到了廣大消費者的青睞。

他強調，下一個階段的目標是將Gogoro從「1」變成「10」，從臺灣走向海外，這將是整體成功的關鍵。

他說，今年整體汽機車銷量及買氣較弱，但電動機車隨著新產品推出，銷量已開始提升，長期來看，運具電動化是政府鼓勵的必然趨勢，「高鐵本身也是電動車」，直言電動機車趨勢是正面的。

尹崇堯指出，越南是個很有潛力的市場，一年機車銷量高達280萬輛」，是台灣市場的3~4倍，此外，越南胡志明市已規定2030年後市區將禁止燃油摩托車，這項政策對Gogoro非常有利，Gogoro換電網路模式，在東南亞這種輸電網路基礎建設可能沒那麼成熟的地區，會更加適合運行。

不過，每個市場都有其挑戰，例如印尼有燃油補助，導致價格敏感度高且願付價格受影響，短期內拓展較為困難。因此，我們目前會首先聚焦在越南市場。預計在今年第4季就會開始執行試點計劃，初期會以B2B模式進入市場，目前已經與當地的大型外送平台合作，將會用50台車來進行測試，明年第2季末或第3季開賣。

