不只韓國跌價！日本麝香葡萄出現甜甜價 民眾驚呆搶買

日本晴王麝香葡萄受到天候及產量增加影響，價格走跌。示意圖。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法媒日前才披露，韓國晴王麝香葡萄因產量過剩跌價的訊息，如今連日本也跌價了。日媒指出，由於今年天氣炎熱，晴王麝香葡萄不如以往大顆，加上產量增加，每串1000日圓（約台幣200元）有找，比以往跌了20%，吸引民眾搶買，有消費者看到價格直呼驚呆了，嗨喊真的很划算。

日本晴王麝香葡萄價格下跌引起不少日媒關注，包括日本雅虎及Fnn等媒體均有報導。報導指出，晴王麝香葡萄目前正值成熟季節，它們通常被認為是奢侈品，最貴一串要價 1萬日圓（約台幣2000元）以上，但今年超市甚至殺到 1000 日圓以下。

報導稱，今年價格價格異常低廉主要是極端高溫導致葡萄果實比往年更小，以及產量增加等。在大阪市東中央批發市場，晴王麝香葡萄排列整齊，批發價每串600至800日圓（約台幣120至160元）。批發商證實，價格比以往便宜。

日媒記者踏進大阪市內的超市查訪，一眼就看到一排排的晴王麝香葡萄，價格都在1000日圓以下！Fresh Market Aoi 社長內田俊仁表示，9月初以來，價格大幅下降，現在比以前便宜20%左右，他不忘強調，今年真的非常便宜，這個價格顧客們都搶買。

實際詢問消費者的看法，民眾也說，所有葡萄裡，晴王麝香葡萄最好吃，很甜，1000日圓以下的晴王麝香葡萄很划算。

記者還走訪農場詢問今年產量及價格，一位農民說，盂蘭盆節結束後雨水很少，所以葡萄果實之間出現一些空隙，而且個頭也比較小。實際秤重過後，發現一串葡萄只有420克，農民說，若是以往長勢良好，按同樣尺寸包裝起來，重量應該超過700克。價格會根據重量及果實大小而變化，所以今年每串的價格更便宜。

除了天候造成葡萄顆粒偏小影響價格外，產量增加也其中一個因素。農民說，這品種的葡萄易於種植，比其他品種更抗病，自2007年以來，全日本的種植面積增加1000多倍，產量快速成長也被認為是價格下跌的原因之一。

