晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不只韓國跌價！日本麝香葡萄出現甜甜價 民眾驚呆搶買

2025/09/20 21:08

日本晴王麝香葡萄受到天候及產量增加影響，價格走跌。示意圖。（法新社資料照）日本晴王麝香葡萄受到天候及產量增加影響，價格走跌。示意圖。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法媒日前才披露，韓國晴王麝香葡萄因產量過剩跌價的訊息，如今連日本也跌價了。日媒指出，由於今年天氣炎熱，晴王麝香葡萄不如以往大顆，加上產量增加，每串1000日圓（約台幣200元）有找，比以往跌了20%，吸引民眾搶買，有消費者看到價格直呼驚呆了，嗨喊真的很划算。

日本晴王麝香葡萄價格下跌引起不少日媒關注，包括日本雅虎及Fnn等媒體均有報導。報導指出，晴王麝香葡萄目前正值成熟季節，它們通常被認為是奢侈品，最貴一串要價 1萬日圓（約台幣2000元）以上，但今年超市甚至殺到 1000 日圓以下。

報導稱，今年價格價格異常低廉主要是極端高溫導致葡萄果實比往年更小，以及產量增加等。在大阪市東中央批發市場，晴王麝香葡萄排列整齊，批發價每串600至800日圓（約台幣120至160元）。批發商證實，價格比以往便宜。

日媒記者踏進大阪市內的超市查訪，一眼就看到一排排的晴王麝香葡萄，價格都在1000日圓以下！Fresh Market Aoi 社長內田俊仁表示，9月初以來，價格大幅下降，現在比以前便宜20%左右，他不忘強調，今年真的非常便宜，這個價格顧客們都搶買。

實際詢問消費者的看法，民眾也說，所有葡萄裡，晴王麝香葡萄最好吃，很甜，1000日圓以下的晴王麝香葡萄很划算。

記者還走訪農場詢問今年產量及價格，一位農民說，盂蘭盆節結束後雨水很少，所以葡萄果實之間出現一些空隙，而且個頭也比較小。實際秤重過後，發現一串葡萄只有420克，農民說，若是以往長勢良好，按同樣尺寸包裝起來，重量應該超過700克。價格會根據重量及果實大小而變化，所以今年每串的價格更便宜。

除了天候造成葡萄顆粒偏小影響價格外，產量增加也其中一個因素。農民說，這品種的葡萄易於種植，比其他品種更抗病，自2007年以來，全日本的種植面積增加1000多倍，產量快速成長也被認為是價格下跌的原因之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財