百萬積蓄栽培女兒進頂級企業 1年半後55歲父被「電話裡1句話」驚呆由喜轉悲

〔財經頻道／綜合報導〕「進大公司工作」曾是許多日本家庭養育孩子的「目標」。尤其對於嬰兒潮世代和泡沫世代的父母來說，「成為全職員工」和「進入知名公司」意味著未來的保障。然而，隨著跳槽和兼職的普遍化，如今的年輕一代越來越重視挑戰和自我滿足感，而不是工作的穩定性。

日媒報導，一位55歲的父親原本因大女兒在頂級公司找到新工作，為此欣喜若狂……，怎料一年半後，這位父親卻被女兒在「電話裡說的一句話」驚呆了，女兒決定放棄知名企業高薪，為理念轉戰名不見經傳的IT新創公司。

2023年春天，上班族齋藤信一（化名，55歲）接到女兒綾野（化名，22歲）的電話，忍不住歡呼起來。他接獲女兒的電話：「爸爸，我被錄用了！一家上市公司！這是我的第一個志願。」

齋藤年輕時經歷了就業冰河期，在那個艱難的年代裡掙扎求生，而女兒則憑藉自己的努力，被一家知名的大型製造商錄用為正式員工。

一天晚上，全家人舉杯小酌，綾野說：「我希望我能表達對父母的感激之情。」信一的話讓他幾乎熱淚盈眶，他相信女兒的未來現在一定有保障了。

然而，女兒就業後僅僅一年半後，在一個工作日的深夜，齋藤接到了一個電話：「爸爸，有件事我得告訴你…」綾野繼續說道，語氣略顯沮喪，「說實話，我正在考慮辭職。」齋藤一時之間簡直不敢相信自己的耳朵。

當被問及原因時，女兒說：「一位大學時幫助我的學長創辦了一家公司，邀請我加入」，那是一家名不見經傳的IT新創公司，只有幾十名員工。薪水更低，也沒有任何福利。但女兒說：「那正是我想去的地方」。

齋藤表示，「說實話，我當時愣住了。作為一個家長，我覺得在一家辛辛苦苦才進入的大公司工作了一年半就辭職，實在太魯莽了。」

齋藤從女兒即將參加初中入學考試開始，就把所有錢都投入到女兒的教育中。他說，他資助女兒就讀私立高中和大學四年，總共花了700多萬日圓（台幣140萬元）。他說 ：「所以，聽說她進了大公司，我感覺自己所有的努力都得到了回報。可是，最後女兒放棄穩定工作……我實在無法理解。」

根據厚生勞動省發布的《應屆畢業生離職率（2021年3月畢業生）》顯示，應屆大學畢業生三年內的離職率為34.9%。這意味著大約三分之一的人在入職三年內就會離職。

此外，15歲至34歲的正式員工中，約有31.2%的人回答「想跳槽」。統計數據也表明，年輕一代跳槽和轉行的意願相對較高。這一趨勢的背後是「職業自主性」的價值。隨著終身僱用制的瓦解，年輕員工越來越重視「獨立於公司的工作方式」和「在有未來潛力的領域累積經驗」。

