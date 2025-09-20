狂人測試用100公斤力道折iPhone Air 「彎裂而未斷」令人咋舌

在約接近100公斤的力道下，iPhone Air發出了強烈的斷裂聲。檢查後發現，iPhone Air的顯示器出現了裂縫，但一切正常。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果iPhone 17系列19日上午已開賣，其中iPhone Air大膽嘗試 ，將厚度控制在5.6mm，顯然引發潛在買家對耐用性的擔憂。外媒報導，一位YouTuber的彎曲測試可以打消消費者對此的任何顧慮，尤其是測試結果顯示，需要216磅（約100公斤）的集中力量才能使前玻璃破裂，但不至於斷裂。

iPhone Air有一些獨到之處，也足以證明其卓越的製造品質。在第一次彎曲測試中，YouTuber扎克（Zach）憑藉一己之力將這款時尚旗艦產品掰成兩半，雖然機身形狀有所扭曲，但絲毫沒有斷裂或破裂。

他決定更進一步，試圖破壞iPhone Air的結構完整性。他來到車庫，用起重機秤，用鋼鏈對這款厚度5.6毫米的蘋果工程奇蹟施加壓力。

在約接近100公斤的力道下，iPhone Air 發出了強烈的斷裂聲。扎克檢查後發現，iPhone Air的顯示器出現了裂縫，但一切正常。這款設備令人印象深刻的是，即使被彎曲，在試圖將其折回去時，它仍然保持著原來的形狀。

簡而言之，要摔壞iPhone Air需要極其糟糕的運氣，就連蘋果高層也曾透過將其扔來扔去、彎曲來證明它的耐用性。值得注意的是，施加的力集中在一個區域，所以不必擔心iPhone Air會在口袋裡折斷，因為施加的壓力會被分散。

