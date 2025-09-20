Costco超級粉絲最愛的7款冷凍食品 重複買也不厭倦

Costco冷凍食品種類繁多，堪稱一流，種類繁多，從冰沙包到餡餅，應有盡有。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco的冷凍食品種類繁多，堪稱一流。這家倉儲式連鎖超市的冷凍食品種類繁多，從冰沙包到餡餅，應有盡有。它們的共同點就是超級方便，而且因為是冷凍的，所以沒有立刻吃完的壓力。美媒REAL SIMPLE報導，Costco超級粉絲推薦他們最喜愛和採買最多的7種冷凍食品。

1. 正宗Motor City Pizza Co底特律風味深盤披薩，雙份義大利辣香腸（Detroit-Style Deep Dish Pizza, Double Pepperoni）。

這款披薩之所以成為Costco的忠實粉絲，是有原因的。每盒披薩都包含兩個正宗的底特律風味披薩（也就是方形的厚底披薩）。價格可能比外賣更實惠，但口味和口感也同樣出色。雖然是冷凍的，但這些披薩每次出爐時邊緣都很酥脆。

2. Kirkland Signature麵包糠蝦（ Breaded Panko Shrimp）。

多數的顧客說，麵包屑和蝦子的比例恰到好處，蝦子的體型也相當大。雖然裹麵包屑的蝦子富含蛋白質，但通常是油炸的。您可以搭配一份涼拌高麗菜來提味。或者，如果您只想吃一頓暖心的餐點，也可以搭配美味的蝦，配上塔塔醬蘸著吃，再配上炸薯條。

3. 阿拉斯加領袖海鮮味噌醃黑鱈魚（Alaskan Leader Seafoods Miso Marinated Black Cod）

黑鱈魚被認為是一道美味佳餚。你可能在高檔海鮮餐廳的菜單上看到它，但在一些Costco商業中心門市也有售（價格便宜得多）。它有什麼特別之處？普通的鱈魚幾乎隨處可見，但這些魚片卻是一刀一刀切開的，還用味噌醃料調味，味道很難自己複製。

4. 柯克蘭招牌義大利香腸牛肉千層麵（Kirkland Signature Italian Sausage and Beef Lasagna）

這款千層麵融合了義大利香腸和碎牛肉，口味和口感豐富多樣。更別提層層疊疊的意麵、番茄和兩種起司了。光是想想就已經讓人垂涎欲滴了。

5. Kirkland Signature 輕裹麵包屑雞胸肉塊（Lightly Breaded Chicken Breast Chunks）

Costco賣幾種不同的雞塊或雞柳。為什麼要選這些呢？它們簡直是最好的。Reddit網友也對它們讚不絕口。雖然大多數雞塊都是用加工肉類製成的，但這些雞塊是用真正的雞胸肉塊製成的，因此營養價值更高。它們的用途也非常廣泛，你可以隨意搭配各種菜餚。

6. Trident Seafoods 阿拉斯加鮭魚漢堡（ Alaska Salmon Burgers）

如果您想準備一些更健康的選擇，不妨看看這些鮭魚漢堡。這些肉餅是預先分好的，每份含有30克蛋白質。每袋12個，袋子可重新密封，方便您取用。它們調味清淡，所以您甚至不必擔心自己調味。只需在烤架上烤一下或在煎鍋裡煎一下，盡情享用吧！

7. Synear豬肉小籠包（Synear Pork Soup Dumplings）

小籠包是傳統的中國菜，西方人常在中餐館點這種菜。如果你不想花餐廳的價格，Costco有售豬肉冷凍小籠包。 Costco的Reddit子版塊經常推薦這種小籠包。因為它們價格合理，味道和口感也恰到好處。

