晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Costco超級粉絲最愛的7款冷凍食品 重複買也不厭倦

2025/09/20 18:09

Costco冷凍食品種類繁多，堪稱一流，種類繁多，從冰沙包到餡餅，應有盡有。（彭博）Costco冷凍食品種類繁多，堪稱一流，種類繁多，從冰沙包到餡餅，應有盡有。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco的冷凍食品種類繁多，堪稱一流。這家倉儲式連鎖超市的冷凍食品種類繁多，從冰沙包到餡餅，應有盡有。它們的共同點就是超級方便，而且因為是冷凍的，所以沒有立刻吃完的壓力。美媒REAL SIMPLE報導，Costco超級粉絲推薦他們最喜愛和採買最多的7種冷凍食品。

1. 正宗Motor City Pizza Co底特律風味深盤披薩，雙份義大利辣香腸（Detroit-Style Deep Dish Pizza, Double Pepperoni）。

這款披薩之所以成為Costco的忠實粉絲，是有原因的。每盒披薩都包含兩個正宗的底特律風味披薩（也就是方形的厚底披薩）。價格可能比外賣更實惠，但口味和口感也同樣出色。雖然是冷凍的，但這些披薩每次出爐時邊緣都很酥脆。

2. Kirkland Signature麵包糠蝦（ Breaded Panko Shrimp）。

多數的顧客說，麵包屑和蝦子的比例恰到好處，蝦子的體型也相當大。雖然裹麵包屑的蝦子富含蛋白質，但通常是油炸的。您可以搭配一份涼拌高麗菜來提味。或者，如果您只想吃一頓暖心的餐點，也可以搭配美味的蝦，配上塔塔醬蘸著吃，再配上炸薯條。

3. 阿拉斯加領袖海鮮味噌醃黑鱈魚（Alaskan Leader Seafoods Miso Marinated Black Cod）

黑鱈魚被認為是一道美味佳餚。你可能在高檔海鮮餐廳的菜單上看到它，但在一些Costco商業中心門市也有售（價格便宜得多）。它有什麼特別之處？普通的鱈魚幾乎隨處可見，但這些魚片卻是一刀一刀切開的，還用味噌醃料調味，味道很難自己複製。

4. 柯克蘭招牌義大利香腸牛肉千層麵（Kirkland Signature Italian Sausage and Beef Lasagna）

這款千層麵融合了義大利香腸和碎牛肉，口味和口感豐富多樣。更別提層層疊疊的意麵、番茄和兩種起司了。光是想想就已經讓人垂涎欲滴了。

5. Kirkland Signature 輕裹麵包屑雞胸肉塊（Lightly Breaded Chicken Breast Chunks）

Costco賣幾種不同的雞塊或雞柳。為什麼要選這些呢？它們簡直是最好的。Reddit網友也對它們讚不絕口。雖然大多數雞塊都是用加工肉類製成的，但這些雞塊是用真正的雞胸肉塊製成的，因此營養價值更高。它們的用途也非常廣泛，你可以隨意搭配各種菜餚。

6. Trident Seafoods 阿拉斯加鮭魚漢堡（ Alaska Salmon Burgers）

如果您想準備一些更健康的選擇，不妨看看這些鮭魚漢堡。這些肉餅是預先分好的，每份含有30克蛋白質。每袋12個，袋子可重新密封，方便您取用。它們調味清淡，所以您甚至不必擔心自己調味。只需在烤架上烤一下或在煎鍋裡煎一下，盡情享用吧！

7. Synear豬肉小籠包（Synear Pork Soup Dumplings）

小籠包是傳統的中國菜，西方人常在中餐館點這種菜。如果你不想花餐廳的價格，Costco有售豬肉冷凍小籠包。 Costco的Reddit子版塊經常推薦這種小籠包。因為它們價格合理，味道和口感也恰到好處。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財