美知名期刊：台灣「不是白吃白喝者」擁「皇冠明珠」是全球資產

2025/09/20 17:10

圖為美國眾議院外交事務委員會主席麥克‧麥考爾（左）與台灣駐美代表俞大㵢（中）在美國國會大廈出席《台灣關係法》45週年紀念活動並致辭。（資料照，法新社）圖為美國眾議院外交事務委員會主席麥克‧麥考爾（左）與台灣駐美代表俞大㵢（中）在美國國會大廈出席《台灣關係法》45週年紀念活動並致辭。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國《外交政策》（foreign policy）期刊採訪台灣駐美代表俞大㵢，報導指出，台灣向川普和聯合國發出訊息：「我們不是白吃白喝的人」。台灣對美國的承諾不僅限於國防，台灣對全球半導體的貢獻、台積電是皇冠上的明珠，台灣更是全球的資產，而不是負擔。

週五，俞大㵢接受《外交政策》採訪。針對美國前總統拜登曾多次表示，一旦中國對台灣發動攻擊，美軍將保衛台灣。川普第二任期八個月以來，白宮對台灣的態度無論在言行上都顯得有些矛盾。川普拒絕台灣總統賴清德今年過境紐約的請求，川普政府也取消原定於6月在華府與台灣國防部長會晤的計畫。

川普近幾個月來一直拒絕批准向台灣提供4億美元軍事援助，因為他正尋求與中國國家主席習近平達成貿易協議。 俞大㵢接受採訪時，川普正與習近平進行高調的電話交談，討論貿易談判事宜。川普隨後稱這通通話「富有成效」，他也承諾明年將訪問中國。俞大㵢稱：「雙方進行談判是件好事」，但他補充說，台灣非常關注「這些談判，以確保台灣問題不是為了貿易或以物易物而產生的。」

俞大㵢認真對待中國的威脅，但他淡化在川普領導下，台灣將不得不在沒有美國支持的情況下應對中國威脅的說法。他表示， 「我可以向你們保證，美台雙邊關係目前非常密切，非常緊密，我們的溝通也一直在進行」，他並補充說，美國對台政策的基本立場沒有改變。

俞大㵢警告，中國可能入侵台灣，這將產生更廣泛的全球影響。「超過一半的世界貿易要經過台灣海峽，更不用說台灣的半導體製造了」，他說：「受影響的不僅僅是我們，如果發生衝突，中國的港口將被封鎖，我們的港口將被封鎖，日本的港口、韓國的港口也將被封鎖。世界貿易基本上會陷入停滯。」

外交政策》指出，台灣對美國的承諾不僅限於國防，台積電是台灣的「皇冠明珠」，生產著世界上大部分先進的計算晶片。（路透資料照）外交政策》指出，台灣對美國的承諾不僅限於國防，台積電是台灣的「皇冠明珠」，生產著世界上大部分先進的計算晶片。（路透資料照）

《外交政策》指出，台灣對美國的承諾不僅限於國防，台積電是台灣的「皇冠明珠」，生產著世界上大部分先進的計算晶片。該公司先前一直是拜登「晶片與科學法案」的擁護者，現在並承諾在川普第二任期內向其美國製造業額外投資1000億美元，使其總投資達1650億美元。

這一切都是台灣傳遞訊息的一部分，用俞大㵢的話來說，是為了確保自己不會被拋棄，或被當作華府和北京談判的籌碼。全球對人工智慧的推動，以及由此產生的對支援人工智慧應用的半導體晶片的需求，遠遠超出了台灣的產能。

俞大㵢說：「我們已經有90%、幾乎全部在台灣生產（半導體），但台灣的面積和馬裡蘭州一樣大」；「半導體製造業的成長需求龐大，但我們要確保供應鏈留在民主國家」。他補充道 ：「這樣我們才能更好地團結在一起，如果台灣發生衝突，希望不會，我認為美國民眾會更加擔憂，因為如果台積電被中國人收購，美國的就業崗位將岌岌可危。」

俞大㵢也計劃在下週前往紐約參加聯合國大會高層會議期間，傳達台灣的全球價值和實用性。儘管台灣尚未得到聯合國承認，其外交官也不得進入聯合國總部，但俞表示，他計劃參加紐約其他地方的會議和活動。

他開玩笑說：「我下週會去紐約」，這些活動就像站在聯合國外面拿著擴音器請求聯合國批准他進入，並稱這是台灣「每年一次」的追求，希望獲得全球認可。這也是他與川普和華府分享的訊息。他說：「我們不是白吃白喝的人（freeloader）」；「我們來這裡不是為了佔你們的便宜，而是真的願意加入並做出貢獻。所以我們是一筆資產，而不是負擔。」

