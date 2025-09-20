4名前董事籲英特爾私有化求生 點名7巨頭「輸血」拯救

4名前董事接著聯名呼籲，川普政府應該將英特爾私有化，以便與台積電競爭。（彭博資料照，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府及輝達才剛輸血英特爾，4名前董事接著聯名呼籲，川普政府的下一步應該將英特爾私有化，同時分拆晶圓代工及IC設計。鑒於未來10年，英特爾需要1000 億美元（約台幣3.01兆）的新資本，才能與台積電競爭，美國政府必須協助英特爾找金主。他們說，美國政府應該在美國領先的IC設計公司支持下，收購英特爾全部上市股票，並點名輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、高通、博通和Google等全球最優秀公司的某種組合，可以輕鬆承擔這項收購案。

英特爾前董事認為，私有化的英特爾可以分拆，擺脫不合理的組合。（路透）

前董事籲英特爾應私有化

4名英特爾前董事會成員為白茜芙（Charlene Barshefsky，前美國貿易代表）、亨特（Reed Hundt，前聯邦通信委員會主席）、普拉默（James Plummer，史丹佛大學院長）與尤菲（David Yoffie，英特爾前董事長、哈佛商學院教授），9月19日在《財星》（Fortune）專欄，對英特爾的未來表達立場。

請繼續往下閱讀...

他們說，英特爾有了兩個新的大股東，可以給其復甦帶來新希望，這2名新股東分別是美國政府 （持股略低於 10%） 和全球AI霸主輝達（持股約 5%）。下一步，川普政府應該將英特爾私有化。

一家私有化的英特爾可以分拆，擺脫那些已不再合理的組合。新的公司之一應專注於為全球企業代工，其目標是達到或超越目前只有台積電能提供的水準，另一家公司則應專注於晶片設計。最終，英特爾還應出售其在自駕公司 Mobileye 的控股權，以及公司的創投部門。

前董事們直言，當英特爾在設計和製造領域都處於全球領先地位時，其垂直整合的商業模式賦予英特爾巨大的市場力量，「但那已經是過去式了，試圖像英特爾近幾任執行長那樣重現這種局面注定會失敗」。

英特爾執行長陳立武（左）在社群平台PO與黃仁勳的合照。（圖取自Lip-Bu Tan X帳號）

輝達等美企被點名參與收購

他們提出多項建議，首先，美國政府應該在美國領先的IC設計公司財團支持下，收購英特爾全部上市股票。輝達 50 億美元的投資以及隨後英特爾股價飆升表明，資本市場將歡迎這一舉措。輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、高通、博通和Google等全球最優秀、最大的產品設計公司的某種組合，可以輕鬆承擔這項收購。

打造一家成功的代工廠，利用英特爾的製造資產，將其與設計業務分離，對川普政府來說將是一個巨大的勝利。對於那些原本完全依賴台積電的大型IC設計企業來說，將是更大的勝利。

其次，川普政府和該財團應該為英特爾的設計業務（包括伺服器和個人電腦）尋找新的所有者。4名前董事粗略的計算表明，英特爾在其集團結構背後鎖定大量價值。例如，這家代工廠的帳面價值約為 700 億美元，目前卻虧損嚴重。未來10年，它需要高達 1000 億美元的新資本才能與台積電競爭。

其他可獨立發展的業務包括：個人電腦微處理器設計業務、伺服器和資料中心的設計工作、自動駕駛公司 Mobileye等等。

他們坦言，英特爾本身無法籌集資金實現私有化。它本身也難以獲得與台積電匹敵所需的財務、技術和商業援助。只有美國政府才能在美國主要設計公司的必要參與下，精心策劃英特爾複雜且至關重要的分割。

第三，私有化後，英特爾可以吸引最優秀、最聰明的人才。由於英特爾的競爭對手們對人工智慧前景充滿信心，英特爾正面臨大規模人才流失的困境。隨著數千名員工被裁，最優秀的人才不可避免地會被淘汰。現有的上市公司無法有效爭取人才，如果沒有人才，就不可能在製造領域與台積電匹敵，也無法提升其他部門的競爭力。私人公司可以提供極具吸引力的薪酬方案，並承諾公司再次上市時將有豐厚回報。

英特爾前董事強調，拆分英特爾將大大促進美國半導體生態系統的建立。（歐新社）

分拆可促成美建構半導體生態系

他們估計，英特爾整個重組過程大約可以在1年內完成。這大約相當於上世紀80年代AT&T拆分的時間。到2028年，這些業務部門可以高價出售或上市，為私人股東帶來豐厚回報。納稅人可以賺取數千億美元的收益。不僅如此，就創造就業機會和國家安全而言，其價值也將是無法估量的。

或許反對者會辯稱，這種策略毫無必要。英特爾以前可以做到這一切，現在也可以再做一次。但「希望並非策略」，英特爾周圍的世界也並非停滯不前。反對者也可能認為，英特爾應該被競爭對手收購。例如，允許博通收購英特爾並進行整頓，就像它對其他眾多半導體公司所做的那樣。但在當今環境下，這樣的收購行不通，英特爾超過25%的產品銷往中國，而中國永遠不會批准。

目前，美國政府和輝達都面臨一個問題。如果能掌控局面，他們就能創造一個巨大的機會，造福納稅人。更重要的是，拆分英特爾將大大促進美國半導體生態系統的建立，而這個生態系統正是軟體突破的基石，造福美國人民乃至全世界。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法