傳蘋果包下台積電2奈米過半產能 「這座廠」首批產能全吃了

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2奈米產能即將量產，外媒披露，台積電最大客戶蘋果搶先下訂單，包下2026年2奈米N2製程過半產能，並傳出寶山廠2奈米首批產能已由蘋果全數包下，目的是壓制競爭對手，確保競爭優勢。

台積電2奈米製程技術目前稱霸市場，研調機構TrendForce近日整理一份台積電2奈米N2代工製程首批客戶的簡短名單，包括蘋果、輝達、超微和聯發科，英特爾則可能缺席。

據悉，台積電2奈米製程最大的客戶可能是蘋果，其即將推出的A20 晶片將用於下一代iPhone，M6系列處理器將用於其Mac，Vision Pro R2晶片將用於其下一代AR可穿戴設備，預計2026年開始量產。

《MacRumors》披露，台積電最大客戶蘋果搶先下訂單，包下2026年2奈米N2製程過半產能。市場還傳出寶山廠2奈米首批產能已由蘋果全數包下。

《Wccftech》則指出，幾年前，在晶片開發方面，蘋果的競爭對手花了整整一年的時間才趕上它，這可能是因為採用台積電第一代 3奈米製程（也稱為「N3B」）量產晶片的成本巨大。事實上，光是蘋果 M3 系列的Tape-out（設計定案），成本就估計高達 10 億美元（約台幣301億元），這可不是高通和聯發科願意承擔的巨額成本。



幸運的是，隨著台積電 3奈米製程的推出，蘋果的競爭對手們也逐漸適應了這種轉型，因此他們也不想在 2奈米製程的競爭中失去技術優勢。然而，蘋果一直是台積電最大的客戶，從數據來看，蘋果包下台積電2奈米過半產能幾乎毫無問題。

報導稱，根據先前的估計，台積電的目標是到2026年將月產能提升至驚人的10萬片。隨著亞利桑那廠全面投入運營，到2028年，這一數字有望達到20萬片。

