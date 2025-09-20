晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傳蘋果包下台積電2奈米過半產能 「這座廠」首批產能全吃了

2025/09/20 14:37

外媒披露，台積電最大客戶蘋果搶先下訂單，包下2026年2奈米N2製程過半產能。（示意圖，路透）外媒披露，台積電最大客戶蘋果搶先下訂單，包下2026年2奈米N2製程過半產能。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2奈米產能即將量產，外媒披露，台積電最大客戶蘋果搶先下訂單，包下2026年2奈米N2製程過半產能，並傳出寶山廠2奈米首批產能已由蘋果全數包下，目的是壓制競爭對手，確保競爭優勢。

台積電2奈米製程技術目前稱霸市場，研調機構TrendForce近日整理一份台積電2奈米N2代工製程首批客戶的簡短名單，包括蘋果、輝達、超微和聯發科，英特爾則可能缺席。

據悉，台積電2奈米製程最大的客戶可能是蘋果，其即將推出的A20 晶片將用於下一代iPhone，M6系列處理器將用於其Mac，Vision Pro R2晶片將用於其下一代AR可穿戴設備，預計2026年開始量產。

《MacRumors》披露，台積電最大客戶蘋果搶先下訂單，包下2026年2奈米N2製程過半產能。市場還傳出寶山廠2奈米首批產能已由蘋果全數包下。

《Wccftech》則指出，幾年前，在晶片開發方面，蘋果的競爭對手花了整整一年的時間才趕上它，這可能是因為採用台積電第一代 3奈米製程（也稱為「N3B」）量產晶片的成本巨大。事實上，光是蘋果 M3 系列的Tape-out（設計定案），成本就估計高達 10 億美元（約台幣301億元），這可不是高通和聯發科願意承擔的巨額成本。

幸運的是，隨著台積電 3奈米製程的推出，蘋果的競爭對手們也逐漸適應了這種轉型，因此他們也不想在 2奈米製程的競爭中失去技術優勢。然而，蘋果一直是台積電最大的客戶，從數據來看，蘋果包下台積電2奈米過半產能幾乎毫無問題。

報導稱，根據先前的估計，台積電的目標是到2026年將月產能提升至驚人的10萬片。隨著亞利桑那廠全面投入運營，到2028年，這一數字有望達到20萬片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財