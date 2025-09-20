晴時多雲

退休金存著會貶值？65歲退休公務員嚇到亂投資 結果3個月就GG

2025/09/20 15:47

面對通膨下貨幣價值不斷縮水的恐懼，這種對老後資金的模糊不安，往往讓許多謹慎理財的人，也可能在焦慮中失去冷靜。示意圖。（路透）面對通膨下貨幣價值不斷縮水的恐懼，這種對老後資金的模糊不安，往往讓許多謹慎理財的人，也可能在焦慮中失去冷靜。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對通膨下貨幣價值不斷縮水的恐懼，這種對老後資金的模糊不安，往往讓許多謹慎理財的人，也可能在焦慮中失去冷靜，做出難以挽回的決定。日本一名65歲退休公務員鈴木太郎（化名），在退休當時拿到2200萬日圓退休金（約457萬元新台幣），再加上多年存款的1300萬日圓（約270萬元新台幣），共計3500萬日圓（約727萬元新台幣）。但豈料他擔心把錢單純存著會被通膨吃掉，因此在當年跑去投資信託基金，結果在短短3個月內他投資的1100萬日圓（約228萬元新台幣），就跌得面目全非，令他十分無奈。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一項調查顯示，超過80%日本人對老後生活感到不安。在這個「百歲人生」的時代，鈴木也是那些隱隱感到焦慮的人之一，他希望資產能撐得久一點，通膨讓錢越來越不值錢實在可怕。

在這種想法下，鈴木在退休當時走進一家大型證券公司的櫃檯，接待他的是一名年輕業務佐藤（化名）。鈴木再三強調：「這是我辛苦工作一輩子存下的錢，一定要安全第一，絕不能有本金損失。」聽到鈴木誠懇的請求，佐藤保證稱：「當然，我們的推薦都以安全為最優先，絕對沒問題。」

佐藤後來向鈴木說明：「表示資產放在普通存款裡，會被物價上升的通膨吃掉，看似保值其實在貶值。」佐藤接著推薦鈴木，可以投資聚焦最新技術領域的AI相關投資信託。是把資金分散投向全球多家有前景的AI企業，即使某家公司表現欠佳，也能由其他標的來分攤風險。

佐藤補充說：「投資當然不是完全沒有風險。但從這個主題的未來性來看，在1、2年後和太太一起環遊世界，也不是夢想。」鈴木逐漸被說服，最終決定動用1100萬日圓簽下購買該投資信託的合約。

然而在鈴木投資3個月後，美國決定升息，引發全球高科技股暴跌，AI相關產業首當其衝，基金淨值急速下挫，鈴木的資產瞬間大幅縮水。

鈴木氣憤地質問：「你不是說風險已經控制好了嗎！」佐藤卻冷靜回應：「我們確實說過風險可以分散，但並未保證為零。市場整體的變化誰也無法預測，投資風險原則上還是必須自行負責。」

像鈴木這樣的悲劇並非個案。據日本「證券・金融商品仲介諮詢中心」公布的相關案例可以看到，因為提供錯誤資訊或違反說明義務所引發的紛爭案例相當多。而日本法律明文禁止業者以「一定賺錢」、「絕對安全」等斷定式表達進行投資勸誘，可能讓客戶抱持過度期待、妨礙其正常判斷，若以「風險很低」「風險有限」等語言過度強調安全性的銷售話術，同樣需要特別留意。

對於像鈴木這樣明確要求「避免本金損失」的客戶，卻仍被推薦高風險、集中於特定主題的投資信託，且沒有充分解釋風險，業者恐涉嫌違反這項適當性原則。

報導認為，退休金是守護晚年的生命線，最終還是要靠自己親自守護，不是將其完全交給他人，切勿被甜言蜜語蒙蔽，唯有具備正確知識，才能在面對通膨與市場波動時，做出冷靜而安全的資產運用決策。

