財經 > 財經政策

賴總統︰推動自主都更 建立信保機制相挺

2025/09/20 13:45

賴清德總統昨也出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式。（記者陳逸寬攝）賴清德總統昨也出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式。（記者陳逸寬攝）

〔記者高嘉和/台北報導〕總統賴清德20日出席第七屆「危老+都更博覽會暨研討會」活動開幕式。他除了強調未來中央將有別於傳統做法，推動「自主都更」方式，並成立「自主都更信用保證機制」來相挺外，中央也希望可攜手地方政府，合作取得目前在興建的私人住宅，來提供青年或社會竹宅使用。

賴總統指出，雖然截至今年8月底，都市更新核定發布實施案件已達1258件，危老重建計畫核准數也達到525件，但距離目標仍「非常遠」，現在正是加速推動的時機。

他說，老舊房屋不僅存在危險性，也影響都市景觀，應致力於給國人一個更舒適的生活空間。為此，未來中央將有別於傳統做法，建立「自主都更」方式，並將成立「自主都更信用保證機制」，藉此降低金融機構的承貸風險，提升其承貸意願。

除了透過新青安貸款及危老都更來建房，賴總統也提出新的擴大供給方向：未來希望與各縣市政府合作，設法取得全國目前興建中的私人住宅，來提供給民眾或是青年使用。

內政部次長董建宏也陪同出席，他指出，台灣正面臨超高齡社會、人屋雙老及少子女化等問題。內政部持續透過推動都市更新及危老重建、老宅延壽機能復新計畫及婚育宅等政策，以積極活化老屋機能，提升長者居住品質與安全。

