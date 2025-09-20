晴時多雲

限貸政策衝擊 嘉縣上半年預售屋量縮價跌

2025/09/20 13:42

位於嘉義高鐵特區的「清景麟」是嘉義房地產指標。（記者蔡宗勳攝）位於嘉義高鐵特區的「清景麟」是嘉義房地產指標。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受到央行限貸政策的影響，嘉義縣上半年預售屋市場交易明顯降溫。今年上半年全縣預售屋成交285件，比去年同期的1282件減少近千件，平均單價每坪28萬元，也比去年同期的31萬元略低，出現量縮價跌的趨勢。

縣府統計，上半年華廈及住宅大樓成交195件，以太保市的54件最多，新港鄉居次44件、民雄鄉36件排第三。其中太保市單價約每坪30萬至36萬元，平均35萬元；新港鄉單價約每坪20萬至26萬元，平均22萬元；民雄鄉約23至28萬元，平均26萬元。

縣府表示，嘉義縣去年上半年預售屋成交共有1282件，其中華廈及住宅大樓1015件，主要交易集中在朴子市，高達848件，依序是民雄鄉144件及太保市52件。當時朴子市推出超過800戶的大型建案，以每坪30萬至38萬元成交（平均33.5萬元），全縣平均單價每坪約31萬元。

地政處說，嘉義縣幅員廣闊、行政區多元，各地房市行情易受到產品型態及行政區域差異波動。以太保市為例，華廈與住宅大樓去年上半年成交價約每坪23萬至28萬元，今年上半年則為每坪28萬至36萬元，呈現微幅上漲，透天厝總價穩定維持在1200萬至2000萬元之間。

