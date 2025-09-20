晴時多雲

全球史上第1人！馬斯克淨資產突破15兆元

2025/09/20 09:48

科技富豪馬斯克（Elon Musk）最新淨資產突破5000億美元。（美聯社）科技富豪馬斯克（Elon Musk）最新淨資產突破5000億美元。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技富豪馬斯克（Elon Musk）最新淨資產突破5000億美元、折合新台幣約15兆元，成為全世界第一位淨資產突破5000億美元的人。

TwinBirchUSA 創辦人Sawyer Merritt在「X」發文指出，馬斯克的估計淨資產剛達5000億美元的歷史新高，讓他成為史上首位淨資產超過5000億美元的人。

光是馬斯克1人的淨資產，就高於迪士尼、福特、Shopify和通用汽車的市值總和。

根據資料顯示，馬斯克旗下6家公司最新估值為特斯拉的1.42兆美元（約新台幣42兆元）、 SpaceX的4000億美元（約新台幣12兆元）、人工智慧公司xAI與「X」融資後（post money）後達2000億美元（約新台幣6兆元），腦機介面公司Neuralink融資後為90億美元（約新台幣2721億元），鑽洞公司（The Boring Company）則是70億美元（約新台幣2116億元），總額超過2兆美元（約新台幣60兆元），並且還在快速成長。

他引述CNBC記者報導指出，xAI/X據報已籌集100億美元（約新台幣3023億元），融資後估值為2000億美元，高於之前的1130億美元（約新台幣3.4兆元），而馬斯克的淨資產達到約5000億美元。

