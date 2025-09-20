聯準會降息也救不了！國際油價又跌 2大關鍵因素曝光

國際油價週五（19日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（19日）下跌，因市場對供應過剩及需求減弱的憂慮，掩蓋了外界對美國聯準會（Fed）今年首次降息可能帶動消費的期待。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶62.68美元，下跌0.89美元，跌幅1.4%。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨收於每桶66.68美元，下跌0.76美元，跌幅1.1%。

不過，兩大基準油價連續兩週週線上漲。

Lipow Oil Associates總裁李包（Andrew Lipow）說：「原油供應依舊充足，而OPEC正在縮減減產幅度，我們尚未看到制裁對俄羅斯原油出口造成影響。」

聯準會週三將政策利率下調1碼，並暗示將進一步降息，以因應美國就業市場疲弱的跡象。通常而言，較低的借貸成本會推升原油需求並推高油價。

但Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）指出，若未來聯準會僅以每次1碼的降息幅度行動，對油市的提振效果有限，反而可能因美元進一步走弱，使原油購買成本上升。

基爾杜夫認為，聯準會必須比現在更積極。他說：「我們需要每次2碼的降息才能帶動需求。聯準會的行動未能轉化為原油市場的增長，原因在於市場基本面依然疲弱。」

在需求方面，Phillip Nova分析師薩奇德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，包括美國能源資訊署（EIA）在內的各大能源機構均對需求走弱表達憂慮，壓抑了市場對短期油價大幅上行的期待。

最新經濟數據也加重市場憂慮，美國就業市場持續走軟，而8月獨棟住宅新屋開工量降至多年低點，主要因市場上積壓的大量未售新屋抑制了建築活動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法