Costco出狠招！數項科克蘭明星商品「直接降價」

美式賣場好市多（Costco）今年在美國進行了幾項重大的調整，放出福利給會員。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來美式賣場好市多（Costco）在美國進行了幾項重大的調整，放出福利給會員，像是讓黑鑽卡會員提早入場購物，以及自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）產品的進一步降價，還有提高藥價透明度，甚至推出了一項購車的限時優惠。

美國媒體《Best Life》報導整理，指出Costco調降部分科克蘭商品價格，據《Store Brands》報導，Costco今年將數款最受歡迎的科克蘭產品價格每件下調2美元（約61元新台幣），包括：科克蘭3公升精製橄欖油（3-Liter Refined Olive Oil）、科克蘭有機花生醬（Organic Peanut Butter）和科克蘭玉米餅條（Tortilla Strips）。

請繼續往下閱讀...

Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）今年稍早在財報電話會議中表示，科克蘭商品通常比同類品牌，能為會員節省15%到20%的費用，品質則同樣或更佳，他並強調Costco將持續推出新的科克蘭產品。

再來，美國Costco藥局將導入「成本加成」（cost-plus）新定價模式。自2026年1月1日起。將與藥品福利管理公司 Navitus 合作，提供更透明的藥品價格。Costco在公告指出：「藥品售價將反映 Costco 的實際進貨成本，再加上固定加價與藥局服務費。」

在新方案下，Navitus 客戶將享有：清楚掌握藥品成本與配藥費用，以及可購買品牌藥、學名藥及非特殊處方藥，還能擴大成本加成選項，而住在Costco藥局一小時車程以內的居民，能擁有Instacart當日免費配送服務。

另一方面，Costco今年6月宣布了最新福利，允許130美元會費的黑鑽卡會員（行政會員、Executive Members），比65美元會費的金星會員（Gold Star）提早進場採買，週日至週五可提早1小時、週六提早30分鐘。此措施已於9月2日正式生效。再來，所有會員則可同享延長的週六營業時間，門市營業時間將比以往晚1小時，至晚間7點。

最後，好市多（Costco）旗下的「好市多汽車計畫」（Costco Auto Program）推出新優惠，宣布，自2025年9月2日至10月31日，針對Volvo原廠認證二手車推出限時購車優惠。黑鑽卡會員可獲1250美元（約3.81萬元新台幣）購車補助，金星和商務卡會員能獲得1000美元（約3.04萬元新台幣）補助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法