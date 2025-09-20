晴時多雲

台灣承諾4年花3000億買美農產品 美農業部長嗨到發文「談1事」

2025/09/20 09:15

台灣承諾4年內將採購逾100億美元的美國農產品。示意圖。（彭博社資料照）台灣承諾4年內將採購逾100億美元的美國農產品。示意圖。（彭博社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣農業貿易訪問團近日在美國華盛頓，與多個美國農業產業協會簽署簽署意向書，承諾4年內將採購逾100億美元（約新台幣3023億元）的美國農產品，規模較過往大幅提升。對此，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）特別發文表示，台灣未來4年的承諾是「改變遊戲規則的一步」，並表示這是美國農民與牧場主的重要勝利，象徵美國農業「再度領導世界」。

綜合媒體報導，台灣農業部長陳駿季率領的台灣農產品訪問團，本週抵美，完成在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，農業部對此也表示，這是國內業者視需求提出，非政府出資。根據台灣農訪團與美方簽署的意向書，承諾未來4年內，購買超過100億美元的黃豆、飼料玉米、小麥和牛肉。

陳駿季指出，台灣一向是美國農產品出口重要且可靠的市場，光去年自美國進口的農產品就超過37億美元（約新台幣1118億元）。農訪團每兩年訪美，採購金額約每年19億美元（約新台幣574億元），此次提升金額至25億美元（約新台幣755億元），金額比過去5年平均增25％。

農業部強調，這次採購的產品包含國內生產嚴重不足、本來就高度倚賴進口的大豆、玉米、小麥及牛肉等，都是國內產業有需要、高度仰賴進口的農產品，盼藉由輸入高品質飼料用原物料，加速台灣畜產業生產效率，對國內畜牧產業發展與消費者有利。

對此羅林斯在X上發文強調，台灣未來4年採購超過100億美元美國農產品的承諾是「改變遊戲規則的一步」。並寫道：「這對我們的農民與牧場主來說是重大勝利。美國的生產者再次領先世界！」

根據農業部表示，赴美農訪團係由國內相關公協會與業者組成，1998年至今年已舉行15次，今年由農業部長陳駿季為總團長、外交部籌組。

今年的農訪團團員包括：台灣植物油製煉工業同業公會、台灣飼料工業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會、中華民國禽肉行銷發展協會、台灣區冷凍食品工業同業公會、台灣連鎖加盟促進協會、美國黃豆出口協會、美國穀物暨生質產品協會及美國小麥協會等業界代表。

根據農業部統計，赴美採購標的有4大項：黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉。 而113年（西元2024年）進口量占國內消費量的比例分別為：黃豆99.8％（其中自美國進口的占比為37％）、飼料玉米97.5％（自美進口占比為36％）、小麥106.6％（進口小麥有部分加工後再出口，因此進口量高於國內消費量，自美進口占比為79％）、牛肉95.4％（自美進口占比為41％）。

