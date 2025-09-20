晴時多雲

台灣人均GDP將超南韓！謝金河揭「背後真相」：1產業恐救不起來

2025/09/20 09:30

謝金河指出，台灣雖因AI的帶動產業欣欣向榮，也因為台積電光芒萬丈。但與此同時台灣的傳統產業若仍停留在以量取勝的殺價競爭模式，恐怕怎麼救也救不起來！（資料照）謝金河指出，台灣雖因AI的帶動產業欣欣向榮，也因為台積電光芒萬丈。但與此同時台灣的傳統產業若仍停留在以量取勝的殺價競爭模式，恐怕怎麼救也救不起來！（資料照）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日發布統計，指今年南韓人均GDP低於台灣主計總處預測的台灣人均GDP，消息一出引發南韓各界熱議。財信傳媒董事長謝金河發文分析「經濟數據背後的真相」，指目前全世界有兩股力量僵持，一個是AI帶來的成長力道，另一個是中國內捲帶來的向下拉力，他表示，台灣雖因AI的帶動產業欣欣向榮，也因為台積電光芒萬丈，但與此同時傳統產業若仍停留在以量取勝的殺價競爭模式，恐怕怎麼救也救不起來！

謝金河在臉書以「經濟數據背後的真相」為題發文指出，9月以來公布的一連串數據，台灣出現幾個亮點，一個是9月出口584.9億美元，以月計，首度超越南韓，這是一個新紀錄。台灣前8月出口3984.34億美元，年增29.3%，照這個速度下去，台灣今年出口會落在5400億美元上下，會超越新加坡成為全球第15大出口國。

謝金河說，另一個是台灣股市按照Market cap Watch統計，台灣以2.76兆美元排在德國後面，是全球第9大巿值市場，而且台股的2.76兆美元遙遙領先南韓的2.09兆美元。

謝金河也提到，其三是南韓電視台播出的台灣人均所得今年會超過南韓，預估台灣是3萬8066美元，南韓是3萬7430美元，南韓電視台報導時很洩氣，認為南韓很難扳回劣勢。

謝金河表示，不過也有媒體發出兩篇專文對台灣潑冷水，一篇是「台灣出口的冬天」，這篇文章指出台灣的傳統產業出口已經停滯18年，台灣出口大成長是靠資通訊產業和半導體為主的電子零組件撑起來的。另一篇是「台灣贏南韓的虛與實」，指台灣出口的24大項，只有2大項跑得動，2024年電子零組件產業有63萬人就業，資通訊產業生產基地在外，就業人數只有24萬人，加起來87萬，只佔總就業人口1160萬的7.5%，當吸引最多就業人口的產業發生問題，台灣經濟危機四伏。

謝金河也指出，另一個人均所得高低和匯率有關，韓元一直貶值，台幣升值，才是台灣翻轉超過南韓的主因。其實台灣出口強勁，台幣理應升值，去年被日圓，韓元拉著跟著貶，第二季出現強升，匯率升值恐怕非台灣所願。

謝金河也說明，其實今年全世界有兩股力量僵持，一個是AI帶來的成長力道，另一個是中國內捲帶來的向下拉力，AI強大的國家，產業的欣欣向榮，美國科技七雄創造20.54兆美元的市值，超過深圳，上海，香港股市的總合，台灣也因為台積電光芒萬丈。

謝金河也坦言，被中國內捲的產業都很慘，2003年他去釜山看浦項鋼鐵，那時市值第6，如今退到29，樂天石化瀕臨破產，和台灣的處境差不多。不過媒體對中國內捲造成的衝擊避而不談。

另一個是2001年中國加入WTO，享有關稅優惠，中國在其後主導的關稅區域聯盟完全排除台灣，導致傳統產業台商必須加速外移到中國及東南亞。台灣為什麼電子零組件、半導體、資通訊獨強？這些產業有關稅豁免的優勢。這是台灣傳統產業出口停滯18年的原因之一。

謝金河提到，這些年中國內捲加劇，除了殺到世界各國的傳統產業，過去在中國順風順水的企業，不是失去競爭力少賺，就是轉盈為虧，甚至賠大錢。台塑四寶2021年大賺2414億，是在中國大賺，今年第二季虧損250億，也是中國出現虧損。

謝金河在文末也指出，這些年世界的競賽已經從量產造成的生產過剩，價格殺戮，轉向少量多樣，客製化，高質化的生產，技術含金量決定未來。台灣的傳統產業如果停留在「大色貨」，以量取勝的殺價競爭模式，恐怕怎麼救也救不起來！

