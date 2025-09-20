晴時多雲

美股收盤》降息激勵三大指數收紅 台積電ADR跌1.41％

2025/09/20 06:52

聯準會日前宣布降息後，美股漲勢延續週五 （19 日） 多收紅，包含道瓊工業指數、標普500、那斯達克均上揚，費半則有所拉回。（路透）聯準會日前宣布降息後，美股漲勢延續週五 （19 日） 多收紅，包含道瓊工業指數、標普500、那斯達克均上揚，費半則有所拉回。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯準會日前宣布降息後，美股漲勢延續，週五（19日）多收紅，道瓊工業指數、標普500、那斯達克均上揚，費半略有拉回，整體來看，美股這一週來表現強勁。台積電ADR（TSM）跌1.41％、收264.84美元。

美國聯準會（Fed）日前宣布今年度首次降息後，還預測今年還將再降息兩次，2026年再降一次。華爾街股市19日再創新高，其中道瓊工業指數上漲172點，標普500上漲0.49%，那斯達克上揚0.72%，費半則是跌0.73%。以整體來看，美股本週表現強勁，標普和道瓊分別累計上漲 1.2% 與 1%，那斯達克上漲2.2%，羅素2000亦上漲 2.2%，連續第七週走升。

由於iPhone 17系列全球上市，帶動科技板塊表現，蘋果股價上升3.2%，特斯拉股價也上漲超過2%。適逢規模逾5兆美元的「三巫日」選擇權到期，也推升尾盤交易量。

針對輝達投資英特爾50億美元，雙方擬共同開發個人電腦和資料中心晶片，美銀提醒合作成果需多年才能顯現，英特爾代工業務客戶不足的隱憂仍未解決。輝達週五微漲0.20%，至每股176.60美元。英特爾收低3.24%至每股29.58美元。

美股週五（19日）主要指數表現：

美股道瓊指數上漲172.85點，或0.37%，收46315.27點。

那斯達克指數上漲160.751點，或0.72%，收22631.476點。

S&P 500 指數上漲32.4點，或0.49%，收6664.36點。

費城半導體指數下跌45.918點，或0.73%，收6232.245點。

