10月電價平均調漲0.71％ 行政院：影響最低方式微調民生用電

2025/09/19 21:30

10月電價平均調漲0.71%，影響逾1400萬戶。（資料照）10月電價平均調漲0.71%，影響逾1400萬戶。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕經濟部今（19）日召開電價審議會，決定平均電價微幅調整0.71%，行政院發言人李慧芝表示，對於電價審議會在綜合考量關稅衝擊、民眾負擔能力及健全電價結構等因素，決定以影響最低的方式微調民生用電各級距單價，減少物價波動，行政院表示尊重。

李慧芝表示，由於烏俄戰爭引發全球性燃料價格暴漲，許多國家大幅提高電價導致通膨加劇，衝擊民生經濟；而我國為維持物價穩定、減緩通膨，2022年至 2024 年由台電公司先吸收民生、產業電價緩漲之差額，致累積虧損一度超過 4200億元。

李慧芝指出，政府數度提出撥補台電預算的提案，但相關預算均未獲立法院通過，台電公司調整採購策略及加強開源節流降低成本，不過售電價格仍低於供電成本，累積至今（2025）年7月底累積虧損為4179億元，財務狀況仍十分嚴峻。

李慧芝表示，依經濟部說明，電價審議會綜合考量產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此決議產業電價不調整，民生電價則微幅調整；而住宅電價部分，將約有93%用戶每度電價微調0.1元，每月電價約調漲33元至70元，形同每天增加1.1元到2.3元，而調漲後平均（2.89元/度）仍然比起鄰近國家如韓國（3.96 元/度）、日本（6.8元/度）、新加坡（7.73 元/度）等國家住宅電價較低，也突顯審議會充分考量電價調整對於物價波動的影響，政院對此專業決定予以尊重。

