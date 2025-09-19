晴時多雲

同學炫年薪140萬 40多歲男被比下去急問1事答案太崩潰

2025/09/19 21:27

每個人的年薪多寡取決於多種因素。（示意圖，路透）每個人的年薪多寡取決於多種因素。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人比人氣死人！一位40多歲男子在下班途中遇到同學炫年薪700萬日圓（約台幣140萬），竟然比自己多出200萬日圓（40萬），他焦慮急問：「我的年薪是不是低於平均？」專家解釋，根據日本官方調查，40至44歲的男性平均年薪為612萬日圓（約台幣122.4萬），45至49歲男性平均年薪約653萬日圓（約台幣130.6萬），500萬日圓（約台幣100萬）的年薪對於40多歲的男性而言，的確「偏低」。

《日本雅虎》19日報導，若拿自己的年薪與同齡的朋友和同事比較，難免會感到焦慮。尤其到了40多歲，人們開始考慮職涯發展和生活穩定，收入差距會讓人對未來感到憂心。

那麼，500萬日圓的年收入究竟比平均值高還是低呢？文章藉由日本國稅廳的「民間企業工資現況調查」數據，探討40多歲人口的收入概況，並解釋人與人之間存在差異的原因。

首先來看看整體平均值。根據國稅廳「2023年度民間企業薪資調查」，全年在職勞工平均年薪為460萬日圓（約台幣92萬）。其中，男性平均年薪為569萬日圓（約台幣113.8萬），女性平均年薪為316萬日圓（約台幣63.2萬），性別差異較大。

根據同一調查，40至44歲人群的平均年薪為501萬日圓（約台幣100.2萬），其中男性612萬日圓、女性343萬日圓（約台幣68.6萬）；45至49歲人群的平均年收入為521萬日圓（約台幣104.2萬），男性653萬日圓、女性343萬日圓。從這些數字來看，500萬日圓的年收入對於40多歲族群而言是平均水準。

但是，考慮到40多歲男性的平均年收入超過600萬日圓（約台幣120萬），500萬日圓的年薪與男性平均水平相比「偏低」，但高於女性平均水平。所以，即使你的同學收入在700萬日圓左右，這往往是由於職稱、行業和其他因素的差異。

報導解釋，如果你的同學年薪在700萬日圓左右，這是由職稱、產業、公司規模、技能等多種因素共同作用的結果，不一定代表能力差異。但是，如果想提高收入，了解自己的行業和職業水平，磨練必要的技能，以管理職位為目標，甚至在必要時考慮跳槽都是方法，因此，若想提高年薪「現在或許是重新評估未來職涯發展方向的好時機」。

